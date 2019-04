Börsenplätze Schweizer Electronic-Aktie:



Die Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE) steht für modernste Spitzentechnologie und Beratungskompetenz.



SCHWEIZERs hochwertige Leiterplatten und innovative Lösungen und Dienstleistungen für die Automobil-, Solar-, Industrie- und Luftfahrtelektronik adressieren zentrale Herausforderungen in den Bereichen Leistungselektronik, Einbett-Technologie und Kostenreduktion. Die Produkte zeichnen sich durch höchste Qualität sowie energie- und umweltschonende Eigenschaften aus. Das Unternehmen bietet in seinem Geschäftsfeld Electronic zusammen mit den Partnern WUS Printed Circuit (Kunshan) Co., Ltd., Meiko Electronics Co., Ltd. und Elekonta Marek GmbH & Co. KG kosten- und fertigungsoptimierte Lösungen für Klein-, Mittel- und Großserien an. In Zukunft soll mit dem Partner Infineon Technologies AG der Chip Embedding-Markt erschlossen werden.



Mit 797 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte SCHWEIZER im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 120,9 Millionen Euro. Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt zugelassen. (23.04.2019/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Schweizer Electronic-Aktienanalyse von Aktienanalyst Patrick Speck von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE) unverändert zu kaufen.Schweizer habe vergangene Woche seinen Geschäftsbericht für 2018 veröffentlicht, nachdem Ende März bereits vorläufige Zahlen sowie der Ausblick für 2019 berichtet worden seien. Endgültige Zahlen ohne große Überraschungen: Der Umsatz habe mit 125,3 Mio. Euro (+3,7%) dem vorab gemeldeten Wert entsprochen. Das EBITDA sei mit 9,2 Mio. Euro geringfügig (-0,1 Mio. Euro) niedriger ausgefallen. Ohne Aufwendungen für das Großprojekt in China hätte Schweizer ein operatives Ergebnis von 10,4 Mio. Euro erzielt (EBITDA-Marge 8,3%). Ein besser als erwartetes Finanzergebnis von -0,8 Mio. Euro (MONe: -1,3 Mio. Euro) habe trotz einer höheren Steuerquote von 41% (MONe: 30%) zu einem leicht höheren Jahresüberschuss geführt als von dem Analysten antizipiert (0,5 Mio. Euro vs. MONe: 0,1 Mio. Euro).Schweizer habe darüber hinaus die breite Zielspanne bei der Umsatzentwicklung in 2019 von -5 bis +5% bestätigt. Beim EBITDA nach Ramp-Up-Kosten für die neue Produktionsstätte in Fernost erwarte das Unternehmen für 2019 ein Ergebnis von 5 bis 7 Mio. Euro (exkl. Projektkosten China: 8 bis 11 Mio. Euro), was einer EBITDA-Marge von 4 bis 6% (exkl. China: 7 bis 9%) entsprechen solle. Aufgrund von Verschiebungen beim Werksaufbau von 2018 auf 2019 erhöhe sich die Investitionsquote im laufenden Jahr signifikant (2019e: mehr als 1.000% bezogen auf das erwirtschaftete EBITDA; 2018: 81%). Schweizer erwarte dadurch CAPEX in der Bandbreite von 50 bis 55 Mio. Euro (MONe zuvor: 45 Mio. Euro).Der Analyst habe seine Investitionsplanung daher angepasst und positioniere sich mit CAPEX 2019e in Höhe von 55 Mio. Euro am oberen Ende der avisierten Bandbreite. Das Unternehmen sehe sich bezüglich des China-Projekts jedoch nicht in Verzug und gehe unverändert von einem Produktionsstart Anfang 2020 aus. Der Analyst rechne noch im laufenden Jahr mit ersten bedeutenden Aufträgen für die Serienproduktion. Das Gesamtinvestitionsvolumen in China werde weiterhin auf rund 150 Mio. Euro beziffert.Mit "Shaping 2025" habe Schweizer zudem eine konkretisierte Mittelfristplanung vorgelegt. In 2025 solle der Konzernumsatz bei 400 Mio. Euro liegen (MONe: 402 Mio. Euro). Dabei plane Schweizer auch verstärkt Kunden aus der Industrie für seine Leiterplatten-Lösungen zu gewinnen und dadurch die Kundenstruktur breiter aufzustellen. Zudem sollten Kostensenkungen und Synergieeffekte dazu beitragen, die operative Marge wieder deutlich zu verbessern. Der Analyst erachte ein Zielniveau im oberen einstelligen Prozentbereich als realistisch (MONe EBIT-Marge 2025e: 7,0%), halte die Visibilität hierbei aber noch für gering.Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, hat seine Prognosen u.a. im Hinblick auf die Investitionsstruktur überarbeitet und bestätigt nach Fortschreibung des DCF-Modells sein Kursziel von 19,00 Euro - damit erachte er die Schweizer Electronic-Aktie für langfristig orientierte Investoren unverändert als kaufenswert. (Analyse vom 23.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link