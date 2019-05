Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gleich doppelt entschieden sich die Schweizer in einem Referendum für eine EU-regelkonforme Politik, so die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Zum einen werde der Besitz von halbautomatischen Schusswaffen stärker eingeschränkt. Zusätzlich sollten internationale Konzerne, die entgegen EU-Regeln bisher steuerlich begünstigt worden seien, dieselben Steuern zahlen wie Firmen, deren Geschäft sich auf die Schweiz beschränke. Um für internationale Unternehmen attraktiv zu bleiben, werde der Unternehmenssteuersatz, der mit im Schnitt 17 Prozent bereits rund halb so hoch sei wie in Deutschland, für alle Unternehmen weiter sinken. Trotz Steuereinbußen in Höhe von 2 Milliarden Franken pro Jahr habe die Nachricht den Franken gestärkt. Denn internationale Firmen stünden in der Schweiz für ein Viertel der Beschäftigung und ein Drittel der Wirtschaftsleistung.Das Abstimmungsergebnis werde dabei als Bekenntnis zur EU gewertet und liefere ein positives Vorzeichen für die Ende Juni anstehende Entscheidung des Schweizer Bundesrates zum EU-Rahmenvertrag. Dieser solle die Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU neu ordnen und 120 Einzelverträge ersetzen. Stimme die Schweiz dem Vertrag nicht zu, stehe nicht weniger als der EU-Marktzugang auf dem Spiel. (21.05.2019/ac/a/m)