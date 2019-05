Hannover (www.aktiencheck.de) - Der wichtigste Schweizer Frühindikator, das KOF Konjunkturbarometer, gab im April leicht nach, so die Analysten der Nord LB.Auch andere Indikatoren würden darauf hindeuten, dass das Schweizer Wachstum sich derzeit in einer Phase der Entschleunigung befinde. So sei das SECO-Konsumentenvertrauen im April vom -4 auf -6 weiter abgesunken. Schon im März seien die Einzelhandelsumsätze im Vorjahresvergleich um 0,7% geschrumpft, mit der SECO-Umfrage seien die Aussichten für diese nun auch noch trüber. Auch der PMI Manufacturing trage nicht unbedingt zu Optimismus bei, der Index sei im April mit 48,5 Zählern erstmals seit 2015 wieder unter der kritischen Marke von 50 gelandet.Damit sei klar, dass die Schweizer Nationalbank derzeit auch keinerlei Handlungsspielraum habe - eher im Gegenteil. Nachdem der Schweizer Franken im April an Wert verloren habe, würden die jüngste Eskalation im Handelskrieg sorgen, um den Iran sowie weniger erbauliche Nachrichten aus der Eurozone, dass der Aufwertungsdruck auf die Schweizer Währung am aktuellen Rand eher wieder zulege. Während der Euro Anfang Mai noch über 1,14 Franken gekostet habe, seien es derzeit nur noch knapp 1,30. Die aktuell deutliche Zunahme der Währungsreserven der SNB dürfte sich nun wohl noch deutlicher verstärken. (Ausgabe Juni 2019) (22.05.2019/ac/a/m)