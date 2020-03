Bonn (www.aktiencheck.de) - Schweden konnte sich in dieser Woche über eine Reihe unerwartet guter Konjunkturdaten freuen, so die Analysten von Postbank Research.



Erst habe sich der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe im Februar um mehr als einen Punkt auf 53,2 Punkte verbessert. Der entsprechende Index für den Dienstleistungssektor habe gar um über 4 Punkte zugelegt. Mit 56,7 Zählern liege er nun - ebenso wie der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe - klar im expansiven Bereich. Gestern seien dann auch noch sehr starke harte Daten hinzugekommen. Danach sei die Industrieproduktion im Januar um 1,5 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen, im Dienstleistungssektor habe das Plus sogar ganze zwei Prozent betragen.



Auch wenn die Daten noch größtenteils aus der Zeit vor der Ausbreitung des Coronavirus stammen und in den kommenden Monaten aus diesem Grund mit Rückschlägen gerechnet werden müsse, präsentiere sich die schwedische Wirtschaft damit in einer ausgesprochen robusten Verfassung. Die Notenbank dürfte ihren Zinsschritt, mit dem sie die jahrelange Negativzinspolitik im Dezember beendet habe, jedenfalls bisher nicht bereut haben. Allerdings werde sich die schwedische Wirtschaft wegen der engen Handelsverflechtungen von der schwachen Konjunkturentwicklung in anderen EU-Ländern auch nicht ganz abkoppeln können. Die Krone könnte daher gegenüber dem Euro im weiteren Jahresverlauf leicht unter Druck geraten. (06.03.2020/ac/a/m)



