Der konjunkturelle Aufholbedarf sei 2021 geringer als in anderen Ländern. Die Angst vor Ansteckung werde die Binnenwirtschaft und den Tourismus noch bremsen, solange kein Impfstoff verfügbar sei. Auch die Dynamik des Aufschwungs bei den Handelspartnern Schweden werde angesichts von Warenexporten in Höhe von rund einem Drittel des BIP eine wichtige Rolle spielen. Insgesamt könne mit einem Wachstum von 3,2% gerechnet werden. Sein Vorkrisenniveau dürfte das BIP aber nicht vor 2022 erreichen.



Unterstützung komme von einem breiten Maßnahmen-Spektrum: Die Riksbank habe den Reposatz nicht erneut gesenkt, habe aber den Zins für kurzfristige Refinanzierungsgeschäfte auf das Allzeittief von 0,1% reduziert. Durch Anleihekäufe von bis zu 10% des BIP sowie zusätzliche Kreditmöglichkeiten für Unternehmen und Banken sei die Geldpolitik stark expansiv ausgerichtet. Die Zentralbank habe bereits eine Fortführung dieses Kurses signalisiert. Mit einer weiteren Lockerung sei 2021 zu rechnen, wenn die Notenbank etwa die schwedische Wettbewerbsfähigkeit durch Wechselkursentwicklungen gefährdet sehe.



Auch die Regierung habe großzügige fiskalische Hilfen bereitgestellt: Für 2020 seien Zuschüsse, Liquiditätshilfen und Garantien verfügbar, die sich bei voller Nutzung auf bis zu 17% des BIP belaufen würden. Für die beiden Folgejahre seien konjunkturstützende Maßnahmen in Höhe von je rund 2% des BIP vorgesehen. (01.12.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bei der Pandemie-Bekämpfung hat Schweden bislang einen ganz eigenen Weg eingeschlagen. Dies prägt auch die wirtschaftliche Entwicklung 2021, so die Analysten der Helaba.Die Minderheitsregierung aus Sozialdemokraten und Grünen sei den Empfehlungen ihres Chef-Epidemiologen gefolgt und weder einen Corona-Lockdown noch eine Maskenpflicht eingeführt. Läden und Cafés seien geöffnet geblieben. Da außerdem das BIP besser als im EU-Durchschnitt ins Jahr gestartet sei, falle die Rezession 2020 mit voraussichtlich -4,1% vergleichsweise mild aus (EU: -6,8%). Allerdings sei im In- und Ausland aufgrund der überproportional hohen Anzahl an Todesfällen auch heftige Kritik am "schwedischen Weg" geübt worden.