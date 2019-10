Historisch gesehen hätten US-Aktien immer wieder einmal längere Phasen von Out- oder Underperformance relativ zum Rest der Welt gesehen. Die Grafik der Experten zeige den Unterschied der fünfjährigen rollierenden Rendite von US-Aktien zum Rest der (entwickelten) Welt seit 1974. "Die durchschnittliche Dauer eines solchen Zyklus beträgt 7,4 Jahre", sage Mlinaric. "Heute befinden wir uns im neunten Jahr des aktuellen Outperformancezyklus."



Insbesondere die IT-Aktien hätten in den vergangenen Jahren den US-Aktienmarkt von Gipfel zu Gipfel getrieben. Der IT-Sektor habe sich in den letzten drei Jahren um fast zehn Prozentpunkte pro Jahr besser entwickelt als der breite S&P 500 Index. Gemessen an der Marktkapitalisierung würden IT-Titel heute knapp 22 Prozent des gesamten S&P 500 ausmachen. Hinzu komme, dass die lange Outperformance dazu geführt habe, dass US-Aktien mittlerweile rund 63 Prozent am weltweiten MSCI World Index ausmachen würden - ein herausragender Wert.



"Umso stärker ist unsere Besorgnis ob der jüngsten Entwicklungen im IT-Sektor", sage Mlinaric. Der NYSE FANG+ Index, der die führenden US-IT-Unternehmen repräsentiere (plus Alibaba und Baidu), sei seit dem Höhepunkt im Mai dieses Jahres um mehr als zehn Prozent gefallen. Netflix liege seit dem Zwischenhoch im Juli um mehr als 30 Prozent hinten, Amazon und Facebook um jeweils rund 14 Prozent. "Wir sehen das als durchaus ernstes Warnsignal für den Gesamtmarkt", sage Mlinaric.



Der S&P 500 liege derzeit nur 2,5 Prozent unter seinem Hoch im Juli. "Aber der Wachstumsmotor stottert und zwar gehörig", so Mlinaric. "Am Ende einer ausgesprochen langen Wachstumsphase könnte das auch das Ende des aktuellen Outperformancezyklus einläuten. Für den MSCI World wären das keine guten Aussichten." (04.10.2019/ac/a/m)







"Jetzt schwächeln die IT-Riesen - und geben damit eine Frühwarnung für den Welt-Aktienmarkt ab", sage Ivan Mlinaric, Geschäftsführer der auf Risikomanagement spezialisierten Quant.Capital Management GmbH.