In den USA habe der ISM-Index für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe im März bei 56,1 Punkten gelegen und damit die Erwartungen (58,0 Zähler) deutlich verfehlt. Allerdings sei zu berücksichtigen, dass die Verschlechterung von einem hohen Niveau von 59,7 Punkten aus erfolgt sei. Nichtsdestotrotz hätten die Daten enttäuscht, nicht zuletzt, weil die wichtigen Subindizes für die Geschäftsaktivitäten sowie die Auftragsentwicklung des Sektors im März deutlich nachgegeben hätten. In der Summe liege der ISM-Serviceindex damit aber immer noch auf einem Niveau, dass mit einem soliden Wachstum des US-Dienstleistungssektors vereinbar sei.



Die Schwäche der deutschen Industrie habe sich auch im Februar fortgesetzt. Nach einem Minus von 2,1% zum Jahresauftakt hätten die Auftragseingänge nochmals kräftig um 4,2% gegenüber dem Vormonat nachgegeben. Die Vorjahresveränderungsrate sei von -3,6% auf -8,4% gesunken - niedriger habe sie zuletzt in der auf die Finanzkrise folgenden Rezession im Jahr 2009 gelegen. Positiv in den Daten könne allenfalls stimmen, dass die Aufträge aus dem Inland "nur" um 1,6% im Vormonatsvergleich nachgegeben hätten, während insbesondere die Orders von außerhalb der Eurozone massiv um 7,9% eingebrochen seien - Brexit und Handelsstreit würden grüßen lassen. Rezessive Tendenzen in der deutschen Industrie seien angesichts dieser Entwicklung nicht mehr von der Hand zu weisen.



Im weiteren Tagesverlauf stehe mit den US-Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe nur noch ein Konjunkturindikator aus der zweiten Reihe zur Veröffentlichung an. Der Markt rechne hier mit einem Wert von 215 Tsd. und damit mit einer Bestätigung des sehr niedrigen Niveaus. (04.04.2019/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Serviceindex für März wurde mit Veröffentlichung der endgültigen Daten deutlich von 54,9 auf 55,4 Punkte revidiert, so die Analysten von Postbank Research.Im Vormonatsvergleich sei damit aus einem Rückgang ein marginaler Anstieg geworden. Auch bei den entsprechenden Indices für Frankreich und die gesamte Eurozone habe es entsprechende Aufwärtskorrekturen gegeben, während Italien im Zuge der gestrigen Erstveröffentlichung mit einem satten Anstieg des Serviceindexes von 50,4 auf 53,1 Punkte überrascht habe. In der Summe sei die Stimmung in Europas Dienstleistungssektor damit als gut zu bezeichnen, was die vom Verarbeitenden Gewerbe ausgehenden Konjunktursorgen etwas dämpfe.