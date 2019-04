2. Nestlé (ISIN CH0038863350/ WKN A0Q4DC): Internationales Produkt, lokales Marketing



2018 sei für die Nestlé-Aktie ein bewegtes Jahr gewesen. Im Sommer sei der Kurs auf 73 CHF abgerutscht, danach habe jedoch eine Phase der Erholung eingesetzt. Im März 2019 habe sie dann die 85 CHF-Marke geknackt und anschließend ein neues Allzeit-Hoch erreicht. Ein Grund für die positive Entwicklung sei der laufende Konzernumbau. Besonders in der Süßwarensparte des Lebensmittelgiganten tue sich einiges. So sei das wenig lukrative US-Süßwarengeschäft für umgerechnet rund 2,3 Milliarden Euro an Ferrero verkauft worden. Das internationale Geschäft werde jedoch weiter ausgebaut.



Insbesondere der Schokoriegel Kitkat sei ein weltweiter Kassenschlager, an dem deutlich werde, wie wichtig Produktvariationen und ein lokales Marketing für junge Konsumenten seien. In Japan etwa habe Kitkat längst Kultstatus erreicht. Die Süßigkeit sei dort in über 30 unterschiedlichen Sorten erhältlich. Die teils exotischen Geschmacksrichtungen wie Melone-Mascarpone oder Wasabi seien speziell für den japanischen Markt entwickelt worden und würden nur zu bestimmten Anlässen oder an bestimmten Orten, etwa in großen Städten wie Kyoto oder Kobe, verkauft. Damit habe Nestlé sein Vertriebskonzept der alten japanischen Tradition Omiyage angepasst, nach der es quasi eine soziale Pflicht sei, Arbeitskollegen und Freunden nach einer (Geschäfts-)Reise ein kleines, meist essbares Geschenk mitzubringen. Dank dieser Strategie verkaufe Nestlé in Japan pro Tag rund vier Millionen Kitkats und sei damit die Nummer Eins unter den Schokoladenmarken.



3. Hershey Company (ISIN US4278661081/ WKN 851297): Keine Angst vorm digitalen Wandel



Auch der weltweit größte Schokoladenhersteller Hershey Company habe auf die Veränderungen im Konsum- und Einkaufsverhalten der jüngeren Generationen reagiert. Ein Schwerpunkt der Strategieanpassung liege dabei auf dem Ausbau des digitalen Geschäfts und des Online-Marketings. Das Ziel: Die typischen Impulskäufe von Süßwaren an der Supermarktkasse auch in der digitalen Welt ermöglichen.



Kunden, die bei Online-Händlern wie Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866) ihren Lebensmitteleinkauf erledigen würden, könnten zum Beispiel Empfehlungen für Hershey-Produkte angezeigt bekommen. Nach dem Check-Out werde ihnen eine Countdown-Uhr angezeigt, mit der sie innerhalb der angegebenen Zeit ein Hershey-Produkt in ihren Warenkorb legen könnten. Ein weiteres Feature lade die Käufer ein, einfach ein Hershey's Produkt zum Warenkorb hinzuzufügen, um die Mindestbestellmenge für einen kostenfreien Versand zu erreichen.



Die dritte Strategie basiere auf Produktvorschlägen, um den Kauf abzurunden. Lägen beispielsweise Butter, Eier und Mehl im Warenkorb, werde dem Kunden vorgeschlagen, Schokoladenstückchen zu kaufen, damit er so alle Zutaten für selbstgebackene Kekse im Haus habe.



Die digitale Strategie scheine aufzugehen: Nach der Einführung im Sommer 2018 sei der E-Commerce-Umsatz des Unternehmens im Vergleich zum Vorquartal um mehr als 30 Prozent gestiegen.



Grundsätzlich müssten Süßwarenhersteller heutzutage verstärkt in Forschung und Entwicklung investieren, um kontinuierliche Trendanalysen durchzuführen und Neuheiten nach dem Geschmack der jungen Zielgruppen präsentieren zu können. Mit der richtigen Marketing- und Vertriebsstrategie könne sich das veränderte Nachfrageverhalten jedoch positiv auf die Margen auswirken. (16.04.2019/ac/a/m)







Luxemburg (www.aktiencheck.de) - Das Osterfest steht vor der Tür und damit eine lukrative Zeit für Süßwarenhersteller, denn saisonale Anlässe sind maßgebliche Absatztreiber, so die Experten der GAMAX Management AG.Die Deutschen zum Beispiel würden laut Nielsen für saisonale Süßwaren rund 1,2 Milliarden Euro pro Jahr ausgeben. Damit würden Weihnachts-, Oster- oder Halloweenartikel rund 10 Prozent des gesamten Süßwarenumsatzes ausmachen, Tendenz steigend. Weihnachten bleibe mit 47 Prozent Umsatzanteil die umsatzrelevanteste Saison. Dicht darauf folge Ostern mit 37 Prozent Umsatzanteil.Abseits der Feiertage wehe der Branche inzwischen jedoch ein rauerer Wind entgegen. Denn obwohl sich die Nachfrage nach Süßem in den westlichen Ländern auf einem konstant hohen Niveau bewege und Asien und Emerging Markets noch starkes Wachstumspotenzial hätten, zeichne sich für die Hersteller ein drohendes Nachwuchsproblem ab. So habe die K&A Süßwarenstudie 2018 herausgefunden, dass der Konsum von Süßwaren bei den Generationen Y und Z im Vergleich zu anderen Alterskohorten abnehme: Während lediglich 15 Prozent der zwischen 1950 und 1979 Geborenen zu den Nicht-Verzehrern zählen würden, also weniger als einmal pro Monat Schokolade konsumieren würden, seien es bei den nach 1980 Geborenen bereits 23 Prozent.Diese Herausforderung biete für Süßwarenhersteller jedoch auch Chancen. "Die jüngeren Generationen weltweit konsumieren zwar weniger, aber dafür bewusster. Wenn sie zur Schokolade greifen, wollen sie sich etwas gönnen und sind mit einem simplen Schokohasen nicht mehr zufrieden zu stellen", so die Fondsexperten bei der GAMAX Management AG. Erwartet würden stattdessen innovative Geschmackssorten, nachhaltige Verpackungen und Fair-Trade-Zertifizierungen. Auch Sonderformen wie vegane oder halal Schokolade würden verstärkt nachgefragt. Dafür seien die jungen Verbraucher dann auch bereit, ein Preispremium zu zahlen.Anhand der folgenden drei Beispiele zeige GAMAX, wie unterschiedlich große Player der Süßwarenbranche auf die aktuellen Herausforderungen reagieren würden:Lindt & Sprüngli sei der weltweit größte Hersteller von Edelschokolade. 2018 habe Lindt weltweit rund 4,3 Milliarden CHF eingenommen, das entspreche einem Wachstum von 5,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Gewinn nach Steuern sei um 7,8 Prozent auf rund 485 Millionen CHF gestiegen. Die Aktie des Süßwarenherstellers sei mit 77.300 CHF inzwischen die zweitteuerste der Welt. Ein wichtiger Erfolgsfaktor der Schweizer in den letzten Jahren: Der Fokus liege nicht mehr nur auf den älteren, wohlhabenden Konsumenten, sondern auch auf der jüngeren Generation. Bereits 2012 habe Lindt die Lifestylemarke Hello eingeführt, die sich konsequent an junge Käufer wende. Mit modernen Designs und Produkten wie Schokoladen-Emojis und immer neuen Geschmacksvariationen versuche das Schweizer Traditionshaus, den Nachwuchs schon im Teenager-Alter für sich zu begeistern. Das Fairtrade-Logo bürge zudem für Kakao aus nachhaltigem Anbau und trage dem wachsenden Umweltbewusstsein der Jugend Rechnung.