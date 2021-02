12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.

Kurzprofil Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG:



Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO) (ISIN: AT0000946652, WKN: 907391, Ticker-Symbol: SLL, Wien: SBO, Nasdaq OTC-Symbol: SBOEF) ist führender Anbieter von Werkzeugen und Equipment für Anwendungen im Bereich direktionaler Bohrungen sowie Well Completion und der weltweite Marktführer in der Fertigung von Hochpräzisionskomponenten aus nicht magnetisierbaren Stählen. Das Angebot reicht von kundenspezifischen komplexen Komponenten für die Oilfield Service-Industrie bis hin zu einer Auswahl an hocheffizienten Lösungen und Produkten für die Öl- und Gasindustrie. SBO beschäftigte per 31. Dezember 2020 weltweit 1.131 Mitarbeiter (31. Dezember 2019: 1.535), davon in Ternitz/ Österreich 353 und in Nordamerika (inkl. Mexiko) 464. (04.02.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Schoeller-Bleckmann-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oleg Galbur, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des österreichischen Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann (SBO) (ISIN: AT0000946652, WKN: 907391, Ticker-Symbol: SLL, Wien: SBO, Nasdaq OTC-Symbol: SBOEF) von "Kauf" auf "Halten" hoch.SBO habe am 19. Januar die vorläufigen Ergebnisse für das Q4 präsentiert, welche die Analystenerwartungen verfehlt hätten. Der Umsatz sei im letzten Quartal im Vergleich zu Q4 19 um 45% auf EUR 54,6 Mio. eingebrochen und habe damit 25% unter der Analystenschätzung gelegen. Im Vergleich zum Vorquartal sei der Umsatz in Q4 20 jedoch um 5% gestiegen, was Aussagen des Managements unterstützen würde, welches darauf hingewiesen habe, dass sich gegen Ende des Jahres am Markt ein gewisser Aufwärtstrend abzeichne. Das EBIT sei mit EUR -7,1 Mio. weiterhin negativ gewesen und sei durch niedrige Umsätze und einen schwachen US-Dollar negativ beeinflusst worden.SBO habe trotz der schwächeren Ergebnisentwicklung das Geschäftsjahr 20 mit EUR 314 Mio. an liquiden Mitteln und einer Nettoliquidität in Höhe von EUR 9 Mio. abschließen können. Angesichts der leicht positiven Entwicklung in Q4 gehe das Management davon aus, dass der Tiefpunkt im letzten Jahr erreicht worden sei und im Geschäftsjahr 21e der positive Trend anhalten werde.Die Rohölpreise hätten sich von ihren Tiefständen im Frühjahr 2020 stark erholt und die Nachfrage nach Öl dürfte im Geschäftsjahr 21 weiter steigen. Deshalb würden die Analysten erwarten, dass Erdölförderunternehmen weltweit ihre Investitionen wieder erhöhen dürften. Frühindikatoren, wie die Anzahl an Ölbohrungen, vor allem in den USA, würden auf eine Beschleunigung der Bohraktivitäten hindeuten. Die Analysten würden davon ausgehen, dass die Ausgaben der Ölmultis für Exploration und Produktion im Geschäftsjahr 21e um 7% ansteigen würden, was jedoch in Anbetracht des deutlichen Einbruchs im Jahr 2020 nur eine geringe Erholung darstelle.Die Analysten würden davon ausgehen, dass durch den starken Anstieg der SBO-Aktie von über 70% seit November 2020, ein Teil der zukünftigen Entwicklungen bereits eingepreist sei. Die Erholung der Bohraktivitäten in den USA und der erwartete Anstieg der Investitionsausgaben von 7% im Geschäftsjahr 21e seien erste positive Signale. Die anhaltenden Lockdowns und die schleppenden Impfkampagnen könnten den Wirtschaftsaufschwung verzögern und so die aktuelle Erholung der Ölnachfrage wieder dämpfen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.5. Zwischen RBI oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person und dem Emittenten war in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft bzw. ergab sich in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu einer Zahlung oder zum Erhalt einer Entschädigung; wobei eine Offenlegung nur dann erfolgt, wenn dadurch die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen nicht verletzt wird.