Kurioserweise habe Bitwise das Gutachten erstellt, um die Seriosität von Bitcoin zu belegen. Das sei zumindest teilweise gelungen: Die Asset Manager hätten dem NZZ-Bericht zufolge nachweisen können, dass Bitcoin an den zehn wichtigsten Kern-Börsen ohne besagte Scheingeschäfte gehandelt würden. Dennoch sei das Resultat verheerend: Statt des von diversen Bitcoin-Brokern im April berichteten Handelsvolumens von insgesamt elf Milliarden US-Dollar hätten die tatsächlich abgewickelten Geschäfte laut der Bitwise-Studie nur 554 Millionen US-Dollar ausgemacht.



Hintergrund des Ganzen: Bitwise wolle einen ETF auf Bitcoin auf den Markt bringen. Bislang habe die US-Börsenaufsicht SEC solche Vorhaben immer abgelehnt. Standardargument: Krypto-Tauschplätze seien im Gegensatz zu offiziellen Börsen keine geregelten Märkte, was Manipulationen Tür und Tor öffne. Auch das Ansinnen von Bitwise sei zwischenzeitig abgelehnt worden, trotz des Gutachtens - oder vielleicht gerade deswegen.



So würden die SEC-Oberen erklären, dass Gruppen oder Einzelpersonen, die über riesige Mengen an Bitcoins verfügen würden, den Markt auch dann manipulieren könnten, wenn die Preise nur aus dem Durchschnitt der zehn "sauberen" Börsen errechnet würden, berichte die NZZ. In einer konzertierten Aktion könne es ihnen gelingen, mehrere Börsen gleichzeitig anzugreifen und zu manipulieren. Ein weiterer Einwand: Auch wenn es, wie von Bitwise angeführt, durchaus Börsen gebe, die ordentlich funktionierten, könnten die übrigen Umschlagplätze trotzdem die Bitcoin-Preise an diesen seriösen Börsen beeinflussen. Bitwise sei es nicht gelungen, aufzuzeigen, dass die zehn als effizient identifizierten Börsen von den anderen in irgendeiner Weise abgeschirmt seien. (14.11.2019/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Geahnt hat man es schon, nun zeigt ein Gutachten: Unregelmäßigkeiten sind im Bitcoin-Business keine Ausnahme, sondern eher die Regel, so die Experten von "FONDS professionell".Dies sei insbesondere bei den Umsätzen an diversen Tauschbörsen der Fall: Bei den meisten handele es sich um Scheingeschäfte, berichte die Neue Zürcher Zeitung (NZZ) mit Verweis auf ein Gutachten des Investmenthauses Bitwise. Satte 95 Prozent aller Handelsvolumina an Bitcoin-Börsen seien demnach purer Bluff!