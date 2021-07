Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Schneider Electric-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Schneider Electric-Aktie:

138,62 EUR -0,35% (30.07.2021, 09:37)



Euronext Paris-Aktienkurs Schneider Electric-Aktie:

138,90 EUR +0,07% (30.07.2021, 09:45)



ISIN Schneider Electric-Aktie:

FR0000121972



WKN Schneider Electric-Aktie:

860180



Ticker-Symbol Schneider Electric-Aktie:

SND



Kurzprofil Schneider Electric:



Schneider Electric (ISIN: FR0000121972, WKN: 860180, Ticker-Symbol: SND) ist ein auf die Gebiete der elektrischen Energieverteilung und industriellen Automation spezialisierter Hersteller, der unter seinem Namen die drei Weltmarken SQUARE D, Telemecaniqe und Merlin Gerin vereint. Die Hauptaktivitäten des Unternehmens befinden sich in den Märkten für Energie und Infrastruktur, Netzwerk- und Datenindustrie sowie industrielle und private Gebäudetechnik. Schneider Electric ist in einer Vielzahl von Bereichen vertreten wie Erneuerbare Energien, Utility Management (u.a. Beleuchtung, Ventilation, Aufzüge und Alarmsysteme), Intelligente Stromversorgung, Prozessautomation, Energieversorgung, Kühlsysteme und Sicherheitstechnik. (30.07.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Schneider Electric-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger und Magdalena Quell, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Schneider Electric (ISIN: FR0000121972, WKN: 860180, Ticker-Symbol: SND) unter die Lupe.Schneider Electric habe solide Zahlen zum ersten Halbjahr veröffentlicht und gehe von weiterhin starker Nachfrage im restlichen Jahr aus.Im ersten Halbjahr 2021 habe Schneider Electric eine Umsatzsteigerung von fast 20% auf EUR 13,8 Mrd. verzeichnet. Das Betriebsergebnis sei um beachtliche 75% auf EUR 2,1 Mrd. gestiegen, während sich der Gewinn des Berichtszeitraums mit EUR 1,6 Mrd. beinahe verdoppelt habe. Die Markterwartungen seien im Vorfeld der Ergebnisveröffentlichung konservativer ausgefallen und hätten so übertroffen werden können. Schneider Electric habe Zuwächse in beiden Sparten (Energy Management, Industrial Automation) verzeichnet, auch die Profitabilität habe sukzessive verbessert werden können. Das Unternehmen sei in allen Regionen gewachsen, wobei sich die größte Dynamik im Raum Asien-Pazifik gezeigt habe (Umsatzplus von 28% auf EUR 4,3 Mrd.). Der Free Cashflow habe sich im ersten Halbjahr auf EUR 1,1 Mrd. belaufen. Aufgrund dieser soliden Entwicklung werde Schneider Electric das derzeit pausierte Aktienrückkaufprogramm im zweiten Halbjahr wieder aufnehmen.Schneider Electric habe aufgrund der positiven operativen Entwicklung die Ziele für das laufende Geschäftsjahr angehoben. So werde nun von einem organischen Umsatzwachstum von 11% bis 13% ausgegangen (zuvor: 8-11%), bei einem Betriebsergebnis vor Abschreibungen (adjusted EBITA) von 19% bis 24% über dem Vorjahresergebnis (zuvor: 14-24%). Das Unternehmen beziehe sich hierbei auf eine starke Nachfrage in allen Regionen und Sparten, betone aber gleichzeitig bestehende Unsicherheiten aufgrund steigender Materialkosten und Engpässen bei Lieferketten.Die letzte Empfehlung zur Aktie von Schneider Electric lautete "Kauf", so Helge Rechberger und Magdalena Quell, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 30.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: