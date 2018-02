Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Schneider Electric-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Schneider Electric-Aktie:

71,08 EUR -1,39% (27.02.2018, 17:35)



Euronext Paris-Aktienkurs Schneider Electric-Aktie:

71,98 EUR -0,11% (27.02.2018, 09:04)



ISIN Schneider Electric-Aktie:

FR0000121972



WKN Schneider Electric-Aktie:

860180



Ticker-Symbol Schneider Electric-Aktie:

SND



Kurzprofil Schneider Electric:



Schneider Electric (ISIN: FR0000121972, WKN: 860180, Ticker-Symbol: SND) ist ein auf die Gebiete der elektrischen Energieverteilung und industriellen Automation spezialisierter Hersteller, der unter seinem Namen die drei Weltmarken SQUARE D, Telemecaniqe und Merlin Gerin vereint. Die Hauptaktivitäten des Unternehmens befinden sich in den Märkten für Energie und Infrastruktur, Netzwerk- und Datenindustrie sowie industrielle und private Gebäudetechnik. Schneider Electric ist in einer Vielzahl von Bereichen vertreten wie Erneuerbare Energien, Utility Management (u.a. Beleuchtung, Ventilation, Aufzüge und Alarmsysteme), Intelligente Stromversorgung, Prozessautomation, Energieversorgung, Kühlsysteme und Sicherheitstechnik. (27.02.2018/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Schneider Electric-Aktienanalyse von Analyst Volker Stoll von der LBBW:Volker Stoll, Investmentanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse das Anlagevotum für die Aktie von Schneider Electric (ISIN: FR0000121972, WKN: 860180, Ticker-Symbol: SND).Geschäftsentwicklung: Das organische Wachstum des Q3 2017 von 3,3% sei in Q4 mit 4,6% nochmals überboten worden. Dazu habe die Division Infrastructure, die neu ausgerichtet werde, ein verbessertes organisches 2,2% (Q3 Minus von 4,4%) beigesteuert. Vor allem die Gebäude- und Automatisierungstechnik (+5,4% bzw. 5,6%) hätten zu der Wachstumsstärke beigetragen. Regional habe Schneider Electric vor allem in Asien und Nordamerika zugelegt.Ergebniskennzahlen würden unterjährig traditionell nur zum Halbjahr veröffentlicht. Das EBITA sei in H2 mit 11% etwas schneller als in H1 (+7%) gestiegen. Der Nettogewinn sei von 1,75 Mrd. EUR auf 2,15 Mrd. EUR in 2017 geklettert. Der Free Cashflow sei moderat von 2,22 Mrd. EUR auf 2,25 Mrd. EUR gestiegen.Das Geschäftsumfeld sei in 2017 erstmals seit längerem von einer moderaten Preiserosion geprägt gewesen. Historisch hätten aber langjährig höhere Preise durchgesetzt werden können. Damit werde Schneider Electric zunehmend ein "normaler" Industrietitel. Insbesondere die gestiegenen Rohstoffpreise hätten nicht an die Kunden weitergereicht werden können. Regional sei vor allem in China ein Preisdruck zu verzeichnen gewesen. Die HV von Aveva Group (Industriesoftware, Umsatz 2017e 229 Mio. GBP) habe der geplanten strategischen Akquisition mit großer Mehrheit zugestimmt, das Closing werde bis Ende Februar erwartet.Stoll bestätige daher das Kursziel von 78 EUR, das er wie bisher aus einer Peergroup ableite. Risiken sehe er primär in der geopolitischen Situation und der Integration der Akquisitionen.Volker Stoll, Investmentanalyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Schneider Electric-Aktie bekräftigt. (Analyse vom 27.02.2018)