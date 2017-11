Xetra-Aktienkurs Schneider Electric-Aktie:

74,71 EUR 0,00% (01.11.2017, 17:35)



Euronext Paris-Aktienkurs Schneider Electric-Aktie:

75,25 EUR -0,27% (01.11.2017, 17:35)



ISIN Schneider Electric-Aktie:

FR0000121972



WKN Schneider Electric-Aktie:

860180



Ticker-Symbol Schneider Electric-Aktie:

SND



Kurzprofil Schneider Electric:



Schneider Electric (ISIN: FR0000121972, WKN: 860180, Ticker-Symbol: SND) ist ein auf die Gebiete der elektrischen Energieverteilung und industriellen Automation spezialisierter Hersteller, der unter seinem Namen die drei Weltmarken SQUARE D, Telemecaniqe und Merlin Gerin vereint. Die Hauptaktivitäten des Unternehmens befinden sich in den Märkten für Energie und Infrastruktur, Netzwerk- und Datenindustrie sowie industrielle und private Gebäudetechnik. Schneider Electric ist in einer Vielzahl von Bereichen vertreten wie Erneuerbare Energien, Utility Management (u.a. Beleuchtung, Ventilation, Aufzüge und Alarmsysteme), Intelligente Stromversorgung, Prozessautomation, Energieversorgung, Kühlsysteme und Sicherheitstechnik. (01.11.2017/ac/a/a)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Schneider Electric-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Schneider Electric (ISIN: FR0000121972, WKN: 860180, Ticker-Symbol: SND) von 72 auf 79 Euro.Die Währungsbelastungen hätten im dritten Quartal, wie vom Unternehmen bereits angekündigt, zugenommen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Sowohl strukturell als auch regional habe sich kein einheitliches Bild gezeigt. Schneider Electric erwarte jedoch nun noch höhere Belastungen von der Währungsseite. Diermeier habe seine Prognosen mehrheitlich erhöht.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Schneider Electric-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 72 auf 79 Euro angehoben. (Analyse vom 01.11.2017)