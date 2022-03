Besonders hohe Kursverluste verbuche im DAX adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW). Das Unternehmen, das 2020 lediglich drei Prozent seines Umsatzes in Russland erzielt habe, verliere am Montag weitere acht Prozent an Börsenwert. Die Aktie sei nur einen Hauch von ihrem Corona-Tief (162,20 Euro) entfernt.



Schwach seien auch Bank-Aktien, da sich eine Zinswende in Europa - vorläufig jedenfalls - erledigt haben dürfte.



Auch der Reisesektor stehe massiv unter Druck. TUI (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00) verliere zehn Prozent auf 2,14 Euro und rutsche auf den tiefsten Stand seit Ende 2020. Auf die Stimmung drücke nicht nur der Krieg, sondern auch die Aktion von TUI-Großaktionär Alexej Mordaschow.



Mordaschow habe seine Anteile an dem Reisekonzern noch kurz vor Verhängung der EU-Sanktionen neu geordnet. Von seiner bisher 34-prozentigen Beteiligung, die er über die Firma Unifirm im EU-Land Zypern gehalten habe, habe er einen Anteil von 4,1 Prozent zu seiner russischen Holding Severgroup übergetragen.



Im HDAX würden am Vormittag nur sieben Aktien im Plus notieren, unter anderem der Rüstungshersteller Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000), der Windkraftspezialist Nordex (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655) und der Düngerproduzent K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88).



Die Lage am Markt bleibt schwierig, die Anleger müssen sich auf eine nach wie vor hohe Volatilität einstellen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". Erste Wahl würden Öl und Gold bleiben.



(Mit Material von dpa-AFX) (07.03.2022/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Ausverkauf an den Aktienmärkten setzt sich zu Wochenbeginn ungebremst fort, so Andreas Deutsch vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Angesichts des eskalierenden Ukraine-Kriegs und des Ölpreisschocks habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Vormittag zwischenzeitlich fünf Prozent eingebüßt. Der Leitindex sei auf den tiefsten Stand seit November 2020 gefallen. Im HDAX würden nur sieben Aktien im Plus notieren.US-Außenminister Antony Blinken habe wegen der weiteren Eskalation in der Ukraine neue Strafmaßnahmen gegen Russland ins Spiel gebracht: Washington berate mit europäischen Verbündeten über einen möglichen Importstopp für Öl aus Russland.Auch das auf Öleinfuhren angewiesene Japan diskutiere über einen möglichen Importstopp für Öl aus Russland.