Peking scheine gewillt, durch einen schwächeren Yuan einen Teil der Zollbelastungen von der chinesischen Exportwirtschaft abzufangen. Eine Abwertung des Yuan kompensiere zu einem großen Teil die Importzölle. Komme es denn vielleicht doch noch zu einem weltweiten Währungskrieg und Abwertungswettlauf?



Doch dann sei am Dienstag, dem 13.08.2019, eine Meldung erfolgt, die binnen Minuten die Tristesse an den Börsen in eine Euphorie habe umschlagen lassen. Die USA wollten die Sonderzölle ab 01.09.2019 aussetzen. Würden sich die USA und China im Handelsstreit also doch noch einigen? Sei jetzt bald Schluss mit den Handelssanktionen und werde ein Währungskrieg doch noch vermieden?



Solche Phasen, in denen trotz ungelöster fundamentaler Probleme die Börsen plötzlich wieder einen großen Optimismus entwickeln würden, seien nichts Neues. Auch die Verhandlungen in Osaka am 29.06.2019 hätten wieder eine schnelle Euphorie ausgelöst, die dann bald wieder in Ernüchterung umgeschlagen sei. Im Zentrum der Wachstumsrevisionen für die Weltwirtschaft stünden das große Defizit in der amerikanischen Handelsbilanz und die damit verbundene steigende Auslandsverschuldung. Präsident Trump versuche seit einem Jahr, mit Handelssanktionen und Importzöllen die Einfuhren in die USA zu begrenzen. Sie würden sich insbesondere gegen China richten. Im Handel mit Gütern und Leistungen hätten die USA im Juni ein Defizit von USD 55,2 Mrd. verzeichnet, allein gegen China habe das Defizit 30,0 Mrd. (gegen Deutschland USD 4,8 Mrd.) betragen. Monatliche Defizite im Handel mit dem Ausland in dieser Höhe würden die US-Verschuldung im Ausland steigern.



Der Anstieg der Schulden schlage sich in der Investmentposition der USA nieder. Die amerikanische Regierung sei inzwischen mit netto rund USD 10 Billionen (1 Billion = 10 12) verschuldet. Um diesen Betrag würden die amerikanischen Schulden die US-Forderungen gegenüber dem Ausland übersteigen. Der Schuldendienst hierfür (Soll-Zinsen + Tilgungen) sei aus amerikanischer Sicht eine unhaltbare Wachstumsbremse. In internationaler Sicht bedeute eine steigende Auslandsverschuldung für die Volkswirtschaft sinkende Bedeutung, abnehmenden Einfluss und Verlust an Macht. Das sei für Präsident Trump (keep America great) nicht hinnehmbar.



Die Börsen würden derzeit äußerst sensibel auf Meldungen reagieren, die auf eine Verschärfung oder eine Entspannung im US-Außenhandel und der US-Verschuldung schließen lassen würden. Das Ausmaß der weltweiten Ungleichgewichte sei inzwischen so groß, dass marginale Verschiebungen so gut wie keine Rolle in den Fundamentals bewirken könnten. (Ausgabe vom 22.08.2019) (23.08.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im Frühjahr 2018 begannen die USA, Handelssanktionen gegen China zu beschließen, um die hohen chinesischen Überschüsse im Handel mit den USA und damit die steigende amerikanische Verschuldung gegenüber der Volksrepublik einzudämmen, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Beim G-20-Treffen in Japan am 29.06.2019 hätten sich die Finanzmärkte insbesondere auf die bilateralen Gespräche zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staatsoberhaupt Xi Jinping konzentriert. Die Erwartungen der Börsen seien auf eine Beilegung des Konfliktes gerichtet gewesen, der nicht nur das Wachstum in den beiden größten Volkswirtschaften der Welt, sondern die ganze Weltwirtschaft belaste. Beide hätten sich in Osaka auf eine Wiederaufnahme der Verhandlungen geeinigt. Der Handelskrieg mit gegenseitigen Sanktionen, Strafzöllen und Drohungen dauere schon ein ganzes Jahr.Da aber die Verhandlungen gescheitert seien und die Sanktionen im bilateralen Handel kaum Wirkung zeigen würden, hätten sich die Spannungen zuletzt verstärkt auf den Devisenmarkt konzentriert. Präsident Trump habe gedroht, auf weitere chinesische Importe im Wert von USD 300 Mrd. ab 1. September einen Strafzoll von 10% zu erheben. Daraufhin habe sich die PBoC indirekt dazu erklärt, die Währung als Waffe in dem Konflikt zu nutzen, und den Referenzkurs des Yuan zum Dollar auf einem schwächeren Niveau festgesetzt. Die chinesische Währung (CNY = Yuan) notiere jetzt so schwach wie seit elf Jahren nicht mehr und habe sich von 6,3 pro Dollar Anfang 2018 auf inzwischen 7 CNY abgeschwächt (letzter Kurs: 7,0383). Im Devisenhandel werde schon auf eine Abwertung auf CNY 7,75 gesetzt, sollten die zusätzlichen Importzölle tatsächlich angewendet werden.