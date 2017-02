ISIN Schloss Wachenheim-Aktie:

Kurzprofil Schloss Wachenheim AG:



Seit Generationen steht "Schloss Wachenheim" für Sektherstellung hoher Qualität. 1888 als "Deutsche Schaumweinfabrik in Wachenheim" gegründet und 1996 mit der Sektkellerei Faber, Trier, verschmolzen, entwickelte sich die Schloss Wachenheim AG (ISIN: DE0007229007, WKN: 722900, Ticker-Symbol: SWA) in den letzten knapp 20 Jahren zu einem der bedeutendsten Schaumwein- und Perlweinhersteller Europas und der Welt mit operativen Teilkonzernen in Deutschland, Frankreich und Ostmitteleuropa.



Konzernweit sind neben Schaumwein und Perlwein heute entalkoholisierte Schaumweine und Weine, aber auch Wermut, Cider, Spirituosen, andere weinhaltige Getränke, alkoholfreie Kindergetränke und nicht zuletzt hochwertige deutsche Qualitätsweine zentrale Sortimentsbereiche des Unternehmens.



So vereinen sich Tradition und Moderne zu Grundlagen des unternehmerischen Erfolgs.



Mit Produktionsstandorten in Deutschland, Frankreich, Polen und Rumänien sowie Marken in Deutschland wie Faber, Feist, Light Live, Schloss Wachenheim, Nymphenburg Sekt und Schweriner Burggarten, in Frankreich mit Charles Volner, Muscador und Opéra sowie in Ostmitteleuropa mit Cin&Cin und Dorato ist der Schloss Wachenheim-Konzern heute einer der weltweit führenden Hersteller von Schaum- und Perlweinen. Die Produkte werden in mehr als 80 Ländern auf allen Kontinenten vertrieben.



Im Geschäftsjahr 2015/16 wurde ein Konzernabsatz von rund 222 Mio. Flaschen (umgerechnet auf 1/1-Flaschen) erreicht. (28.02.2017/ac/a/nw)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Sektkellerei Schloss Wachenheim-Aktienanalyse von Aktienanalyst Simon Scholes von First Berlin:Simon Scholes, Aktienanalyst von First Berlin, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Schloss Wachenheim-Aktie (ISIN: DE0007229007, WKN: 722900, Ticker-Symbol: SWA) weiterhin hinzuzufügen und erhöht das Kursziel von EUR 17,60 auf EUR 18,60.Schloss Wachenheim habe starke Ergebnisse, die oberhalb der Analystenprognosen gelegen hätten, für das wichtige Weihnachtsquartal berichtet. In Q2 16/17 habe der Umsatz EUR 100,8 Mio. betragen (FBe: EUR 99,9 Mio.; Q2 15/16: EUR 98,3 Mio.), während das EBIT mit EUR 13,0 Mio. (FBe: EUR 12,5 Mio.; Q2 15/16: EUR 11,2 Mio.) die Analystenschätzung um 3,6% übertroffen habe und 15,9% über der Vorjahreszahl gelegen habe. Der Absatz sei um 1,2% auf 74,6 Mio. Flaschen gestiegen (Q2 15/16: 73,8 Mio. Flaschen).Obwohl das H1 16/17 EBIT mit EUR 17,9 Mio. 16,9% oder EUR 2,6 Mio. oberhalb der Vorjahreszahl von EUR 15,3 Mio. gelegen habe, bleibe die Konzernguidance für das ganze Geschäftsjahr bei einem stabilen operativen bzw. Nettoergebnis vor Minderheitsanteilen im Vergleich zu 2015/16. Das Management gebe zu bedenken, dass in Deutschland die Werbungskosten anziehen würden, und dass auf diesem Markt während der nächsten zwei Quartale die Absätze der Handelseigenmarken wegen auslaufender Verträge weiterhin zurückgehen würden.Darüber hinaus werde die Entwicklung des polnischen Cider-Marktes sowie des Preiseinstiegsbereiches des französischen Schaumweinmarktes, die in den letzten Jahren beide zügig gewachsen seien, verhaltener. Dagegen würden sich Produktmixverbesserungen weiterhin signifikant auf die Gewinne in Deutschland auswirken, und das ostmitteleuropäische Segment sei Nutznießer des steigenden Pro-Kopf-Weinverbrauchs in Polen und des neu belebten Geschäftes mit Sparklings in Rumänien. Die Investoren sollten auch beachten, dass das EBIT in Q3 15/16 um EUR 1,2 Mio. an außergewöhnlichen Posten in Zusammenhang mit dem Ausscheiden eines Vorstandes und der Restrukturierung des Vertriebes reduziert worden sei.Simon Scholes, Aktienanalyst von First Berlin, behält seine "add"-Empfehlung für die Schloss Wachenheim-Aktie bei. (Analyse vom 28.02.2017)