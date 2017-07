Börsenplätze Daimler-Aktie:



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (19.07.2017/ac/a/d)







Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Am vergangenen Donnerstag bestätigte die Staatsanwaltschaft Stuttgart einen Bericht von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR, so Schirp Neusel & Partner Rechtsanwälte mbB in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Unter Berufung auf einen Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Stuttgart hatten sie gemeldet, dass in ca. einer Million Fahrzeuge des Daimler-Konzerns (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) Motoren eingebaut worden sein könnten, bei denen Abgasmessungen manipuliert wurden. Bei den betroffenen Fahrzeugen soll es sich fast alle Mercedes-Baureihen handeln, die zwischen 2008 und 2016 in Europa und in den USA verkauft wurden.Den Medienberichten zufolge soll die Abgasreinigung der fraglichen Fahrzeuge bei amtlichen Prüfstandsmessungen manipuliert worden sein, indem sie durch eine Software, ähnlich der 2015 entdeckten "Schummelsoftware" des Volkswagen-Konzerns, ein- und auf der Straße weitgehend ausgeschaltet wurde. Zudem soll die SCR-Abgasreinigung (die chemische Reduzierung von Stickoxiden durch Zusatz von AdBlue) nicht korrekt dosiert worden sein. Letztlich seien also die Fahrzeuge mit einem unzulässig hohem Schadstoffausstoß verkauft worden.Bereits seit Mitte März ermittelt die Staatsanwaltschaft Stuttgart im Zusammenhang mit Abgas-Manipulationen bei Dieselfahrzeugen "gegen namentlich bekannte und unbekannte Mitarbeiter der Daimler AG wegen des Verdachtes des Betrugs und der strafbaren Werbung." Auf Grundlage des zitierten Durchsuchungsbeschlusses wurden vor wenigen Wochen Razzien bei Daimler und weiteren Firmen durchgeführt.Wie die Medien unter Berufung auf Aussagen des Verkehrsministeriums weiter meldeten, sollen nun Diesel-Fahrzeuge von Daimler, die mit der illegalen Software programmiert sein sollen, gezielt vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) untersucht werden.Sollten die Untersuchungen die Vorwürfe bestätigen, könnte Daimler ähnlich wie der Volkswagen-Konzern vermutlich zu einem Rückruf der betroffenen Fahrzeuge verpflichtet werden. Zudem ist in diesem Fall, ähnlich wie beim VW-Skandal, mit Klagen von betroffenen Fahrzeugbesitzern zu rechnen, sowohl in Europa als auch in den USA.Massive Kursverluste wären dann nicht auszuschließen und die Situation für den Daimler-Konzern durchaus mit dem VW-Dieselskandal vergleichbar: Damals waren die VW-Aktien und -Anleihen innerhalb kürzester Zeit um ca. 20 Prozent gefallen.Rechtsanwältin Breier-Struß, Schirp Neusel & Partner Rechtsanwälte mbB:"Schirp Neusel & Partner Rechtsanwälte mbB empfiehlt allen Aktionären, Anleihegläubigern und Inhabern von Derivaten des Daimler-Konzerns, sich schon jetzt kostenfrei in der Kanzlei registrieren zu lassen - Schirp Neusel & Partner wird Sie dann unaufgefordert über alle rechtlichen Handlungsoptionen informieren."Ihr Ansprechpartner:Schirp Neusel & Partner Rechtsanwälte mbBRechtsanwältin Julia Breier-StrußLeipziger Platz 910117 BerlinTel.: 030 327 617 0Fax: 030 327 617 17E-Mail: mail@ssma.dehttps://ssma.dehttp://achtunganleihe.de