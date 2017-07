SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Schindler-Aktie:

Die Schindler Holding AG (ISIN: CH0024638212, WKN: A0JJWH, Ticker-Symbol: SHR, SIX Swiss Ex: SCHN, Nasdaq OTC-Symbol: SHLRF) mit Sitz in Hergiswil im Schweizer Kanton Nidwalden ist eine Industrie- und Dienstleistungsholding. Der Maschinenbauer konstruiert Lifte, Rolltreppen sowie Laufbänder. Weltweit beschäftigt die Schindler Holding AG rund 44.000 Mitarbeiter in 140 Ländern und zählt gemessen an der Gesamtmitarbeiterzahl zu den zehn größten Unternehmen der Schweiz.



Zürich (www.aktiencheck.de) - Schindler-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Schindler-Aktie (ISIN: CH0024638212, WKN: A0JJWH, Ticker-Symbol: SHR, SIX Swiss Ex: SCHN, Nasdaq OTC-Symbol: SHLRF).Schindler habe die Akquisition von Dralle Aufzüge in Bielefeld, Deutschland, angekündigt. Der familiengeführte Fahrstuhlbauer sei im Markt für hydraulische Frachtfahrstühle in Ostwestfalen-Lippe, im Nordosten von Nordrhein-Westfalen, besonders stark vertreten. Basierend auf der Mitarbeiterzahl (90), schätze Pomrehn Dralles Jahresumsatz auf rund CHF 20 Mio., was ca. 0,2% des Konzernumsatzes ausmachen würde.Es handle sich daher um eine marginale Akquisition, die problemlos aus den bestehenden Mitteln finanziert werden könne. Per Ende 2016 habe Schindler über einen Barmittelbestand von CHF 2,5 Mrd. verfügt. Pomrehn sähe gerne eine aggressivere Nutzung der überaus starken Unternehmensbilanz.Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating für die Schindler-Aktie. Das Kursziel laute CHF 210. (Analyse vom 29.06.2017)Börse Stuttgart-Aktienkurs Schindler-Aktie:182,895 EUR -1,76% (29.06.2017, 10:04)