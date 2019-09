Zürich (www.aktiencheck.de) - Wir beobachten derzeit ein interessantes Phänomen, das als "Wall of Worry" bezeichnet wird, so Beat Thoma, CIO bei Fisch Asset Management in Zürich.Die Abwesenheit von Blasen werde derzeit aber noch ergänzt durch verschiedene positive und historisch recht zuverlässige Konjunkturfrühindikatoren. Aktuell falle hier die Entwicklung der globalen Schiffstransporte auf. Der viel beachtete Baltic Dry Index (Frachtraten für Stückgutschiffe), der HARPEX (Harper Petersen Index, Frachtraten für Containerschiffe) und der RWI/ISL Index (Containerumschlag in den weltweit größten Häfen) würden sich alle in einem stabilen Aufwärtstrend befinden. Der Baltic Dry sei täglich und der HARPEX wöchentlich verfügbar. Dementsprechend würden diese Indices sehr aktuelle Daten zur globalen Konjunktur liefern.Gemäß diesen drei Indikatoren sei die globale Konjunktur derzeit noch weit entfernt von einer Rezession. Der Handelskrieg habe offenbar noch keine realwirtschaftlichen Spuren hinterlassen, sondern wirke nur psychologisch. Gleichzeitig würden die Notenbanken die Märkte mit frischer Liquidität überfluten und die Inflation bleibe tief. Das bedeute, dass zur "Wall of Worry" auch noch ein "Goldilocks"-Umfeld hinzukomme. Insgesamt sehe man hier eine recht vielversprechende Kombination für die Finanzmärkte. Allerdings könne es jederzeit zu einer Abschwächung der Schiffstransporte kommen. Dann müsste das derzeit noch positive Umfeld infrage gestellt werden - aber nicht vorher. (30.09.2019/ac/a/m)