Kurzprofil Scherzer & Co. AG:



Die Scherzer & Co. AG (ISIN: DE0006942808, WKN: 694280, Ticker-Symbol Deutschland: PZS) ist eine in Köln ansässige Beteiligungsgesellschaft, die sich zum Ziel gesetzt hat, durch sowohl sicherheits- als auch chancenorientierte Investments einen langfristig angelegten Vermögensaufbau zu betreiben. Dabei sieht sich die Gesellschaft als eines der führenden notierten Beteiligungsunternehmen im Bereich Sondersituationen und Corporate Action.



Unter sicherheitsorientierten Gesichtspunkten werden Beteiligungen in Abfindungswerte und Value-Aktien eingegangen, bei denen der Börsenkurs nach unten abgesichert erscheint. Kursstabilisierende Merkmale können hierbei ein "natürlicher Floor" bei angekündigten bzw. laufenden Strukturmaßnahmen sein oder eine exzellente Bilanz- und Ergebnisqualität im Bereich der Value Aktien.



Investiert wird ebenso in Unternehmen, die bei kalkulierbarem Risiko ein erhöhtes Chancenpotenzial aufweisen. Fokussiert wird insbesondere auf ausgewählte wachstumsstarke Gesellschaften, die ein nachhaltiges Geschäftsmodell aufweisen. Analysiert wird der Markt aber auch in Bezug auf Sondersituationen, die aus unterschiedlichsten Gründen attraktive Chance/Risikoverhältnisse bieten können. Darüber hinaus nimmt die Gesellschaft an aussichtsreichen Kapitalmaßnahmen oder Umplatzierungen teil.



Die Aktien der Scherzer & Co. AG notieren im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse, im Freiverkehr der Börsen Berlin, Düsseldorf und Stuttgart, im elektronischen Handelssystem XETRA sowie in Tradegate. (27.10.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Scherzer-Aktienanalyse von FMR Research:Felix Lutz, Aktienanalyst von FMR Research, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie der Scherzer & Co. AG (ISIN: DE0006942808, WKN: 694280, Ticker-Symbol Deutschland: PZS).Aktien würden in der jetzigen Zeit weiterhin eine gefragte Anlageklasse bleiben, auch wenn Larry Fink die Inflation als dauerhafte Begleitung ansehe (Statement vom 13.10.). Größere, liquide Gesellschaften, die auch Bestandteil eines Index seien, würden regelmäßig von Fonds ins Auge gefasst. Scherzer bündele in seinem Portfolio Kompetenz und Aktien, die sonst eher wenig Beachtung finden würden. Nach der Aktualisierung des Modells erhöhe der Analyst das Kursziel auf 3,80 Euro je Aktie.September Portfolio: Sieben von zehn Positionen als Spezialität: Die zehn größten Aktienpositionen der September Präsentation bestünden mehrheitlich aus Sondersituationen: die weitestgehend nicht mehr notierte Rocket Internet (7,73% des Portfolios), die Beteiligungen Allerthal-Werke AG (7,25% des Portfolios; Scherzer halte 28,03% des Unternehmens) und RM Rheiner Management AG (3,69% im Portfolio; Scherzer halte 49,99%); die Übernahmekandidaten Lotto24 AG (5,22%), Hella GmbH & Co. KGaA (4,90%) und Kabel Deutschland Holding AG (3,47%); sowie die Schweizer Weleda AG PS (3,67%). Die drei anderen Positionen würden die Dauerkandidaten der TOP 10 i/ GK Software (5,84%), ii/ freenet AG (5,02%) und iii/ ZEAL Network SE (3,31%) bilden.Zusammenaddiert würden die abfindungsnahen Werte 13,6% des geschätzten Portfolios von 127 Mio. Euro ergeben.Nach der September-Präsentation aktualisiere der Analyst sein Model, erhalte einen fairen Wert von 3,82 Euro und erhöhe folglich sein Kursziel von 3,30 Euro auf 3,80 Euro, 5,2% über dem aktuellen NAV von 3,61 Euro.Mit einem Upside von +21% zum gestrigen Schlusskurs bestätigt Felix Lutz, Aktienanalyst von FMR Research, seine Kaufempfehlung für die Scherzer-Aktie. (Analyse vom 27.10.2021)Weder die ODDO BHF Corporates & Markets AG, noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen, noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person:(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;(ii.) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte;(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen:(iv.) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking Geschäften geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten;(v.) sind im Besitz einer Nettoverkaufs- oder -kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet;(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.(vii.) hat sonstige bedeutende Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen, wie z.B. die Ausübung von Mandaten beim analysierten Unternehmen.