Kurzprofil Scherzer & Co. AG:



Die Scherzer & Co. AG (ISIN: DE0006942808, WKN: 694280, Ticker-Symbol: PZS) ist eine in Köln ansässige Beteiligungsgesellschaft, die sich zum Ziel gesetzt hat, durch sowohl sicherheits- als auch chancenorientierte Investments einen langfristig angelegten Vermögensaufbau zu betreiben. Dabei sieht sich die Gesellschaft als eines der führenden notierten Beteiligungsunternehmen im Bereich Sondersituationen und Corporate Action.



Unter sicherheitsorientierten Gesichtspunkten werden Beteiligungen in Abfindungswerte und Value-Aktien eingegangen, bei denen der Börsenkurs nach unten abgesichert erscheint. Kursstabilisierende Merkmale können hierbei ein "natürlicher Floor" bei angekündigten bzw. laufenden Strukturmaßnahmen sein oder eine exzellente Bilanz- und Ergebnisqualität im Bereich der Value Aktien.



Investiert wird ebenso in Unternehmen, die bei kalkulierbarem Risiko ein erhöhtes Chancenpotenzial aufweisen. Fokussiert wird insbesondere auf ausgewählte wachstumsstarke Gesellschaften, die ein nachhaltiges Geschäftsmodell aufweisen. Analysiert wird der Markt aber auch in Bezug auf Sondersituationen, die aus unterschiedlichsten Gründen attraktive Chance/Risikoverhältnisse bieten können. Darüber hinaus nimmt die Gesellschaft an aussichtsreichen Kapitalmaßnahmen oder Umplatzierungen teil.



Die Aktien der Scherzer & Co. AG notieren im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse, im Freiverkehr der Börsen Berlin, Düsseldorf und Stuttgart, im elektronischen Handelssystem Xetra sowie in Tradegate. (20.04.2022/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Scherzer-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Kölner Beteiligungsgesellschaft Scherzer & Co. AG (ISIN: DE0006942808, WKN: 694280, Ticker-Symbol: PZS).Mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 habe die Scherzer & Co. AG nunmehr das zweite Jahr in Folge außerordentlich erfolgreich abschließen können. Einen maßgeblichen Beitrag dazu habe mit der Einreichung der MAN-Aktien im Zuge des Squeeze-out erneut eine Transaktion im Bereich der Sondersituationen geleistet. Aber auch etliche Portfolio-Schwergewichte hätten sich sehr erfreulich entwickelt. So hätten beispielsweise bei K+S und Rocket Internet satte Kurszuwächse verbucht sowie bei freenet und GK Software massive Gewinne realisiert werden können.Neben dem signifikanten handelsrechtlichen Jahresüberschuss habe auch der NAV (Net Asset Value - innerer Wert) der Scherzer-Aktie, der auch die im Portfolio enthaltenen stillen Reserven abbilde, erneut eine glänzende Wertentwicklung gezeigt. So sei der NAV nach knapp 24 Prozent im Vorjahr unter Einrechnung der gezahlten Dividende im Berichtszeitraum um gut 32 Prozent angestiegen. Damit sei der DAX, der in 2020 lediglich auf 3,5 Prozent und in 2021 auf knapp 16 Prozent Plus gekommen sei, zum wiederholten Male massiv outperformt worden.Auch in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2022, in denen das Börsenumfeld zunehmend durch den sich verschärfenden und schließlich in einen Krieg mündenden Konflikt zwischen Russland und der Ukraine geprägt gewesen sei, habe sich Scherzer deutlich vom DAX absetzen können. So habe der deutsche Leitindex von Jahresbeginn bis Ende März einen Rückgang um 9,3 Prozent hinnehmen müssen. Der innere Wert der Scherzer-Aktie habe in diesem Zeitraum hingegen unbeeindruckt von der Börsenentwicklung bei 3,72 Euro verharrt.Dies bestätige nach Erachten des Analysten einmal mehr den nachhaltigen Erfolg sowie auch eine gewisse Krisenresilienz des Investmentkonzepts, das auf einen Mix aus chancen- und sicherheitsorientierten Investments mit einem Schwerpunkt auf Sondersituationen setze. Zwar wolle Nielsen aus den außerordentlichen Erfolgen der vergangenen beiden Jahre, die auch aus großen Transaktionen im Bereich der Abfindungswerte resultiert hätten, keine regelmäßige Erwartungshaltung für die Zukunft ableiten. Der Analyst bekräftige jedoch seine Einschätzung, dass sich die Anlagestrategie der breit in der Small- und Mid-Cap-Szene vernetzten Investmentspezialisten auch weiterhin auszahlen und zu mittel- und langfristig nachhaltig überdurchschnittlichen Wertzuwächsen führen sollte.Daher empfiehlt Jens Nielsen, Analyst von GSC Research, nach wie vor, den Anteilsschein der Kölner Beteiligungsgesellschaft zu kaufen. Als besonders interessant erachte er den Titel dabei für mittel- bis langfristig orientierte Investoren sowie für Anleger mit Interesse an Nachbesserungsthemen, die derartige Engagements aber nicht selbst eingehen könnten oder möchten. (Analyse vom 20.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link