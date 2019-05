Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Handelsstart am Mittwoch brachte an den europäischen Aktienmärkten keine nennenswerten Veränderungen, so die Experten von XTB.Im Hinblick auf interessante Unternehmensberichte aus Deutschland sollten sich Anleger auf Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) konzentrieren. Der scheidende Vorstandsvorsitzende Dieter Zetsche habe nämlich versprochen, dass Kostensenkungen in Verbindung mit Effizienzsteigerungen zu höheren Gewinnmargen führen würden. Der Daimler-Chef habe ausdrücklich gesagt, dass "wir mit dem derzeitigen Rentabilitätsniveau nicht zufrieden sein können". Zetsche habe hinzugefügt, dass Mercedes-Benz bis 2021 zu einem Margenkorridor von 8% bis 10% zurückkehren würde. Mittwoch sei für Zetsche der letzte Tag seiner 13-jährigen Amtszeit.Harald Krüger, Vorstandsvorsitzender von BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF), könnte laut mit der Thematik vertrauten Personen bald seinen Posten verlieren. Der Ausblick des Vorstandsvorsitzenden auf die zweite Jahreshälfte solle in den kommenden Wochen diskutiert werden. Einige Aufsichtsratsmitglieder würden sich jedoch fragen, ob Krüger die richtige Wahl für das Führen des Unternehmens sei, wie Bloomberg berichtet habe. Seine derzeitige Amtszeit ende diesen Monat, daher sollte im Juni/Juli eine Ankündigung über seine Zukunft bekannt gegeben werden. (22.05.2019/ac/a/m)