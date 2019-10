Tradegate-Aktienkurs Schaltbau-Aktie:

Kurzprofil Schaltbau Holding AG:



Die Schaltbau Holding AG (ISIN: DE000A2NBTL2, WKN: A2NBTL, Ticker-Symbol: SLT) gehört mit einem Jahresumsatz von etwa 500 Mio. EUR und mit mehr als 3.000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von Komponenten und Systemen für die Verkehrstechnik und die Investitionsgüterindustrie. Die Unternehmen der Schaltbau-Gruppe liefern komplette Bahnübergänge, Rangier- und Signaltechnik, Tür- und Zustiegssysteme für Busse, Bahnen und Nutzfahrzeuge, Toilettensysteme, Industriebremsen für Containerkräne und Windkraftanlagen, sowie Hoch- und Niederspannungskomponenten für Schienenfahrzeuge und andere Einsatzgebiete. Innovative und zukunftsorientierte Produkte machen Schaltbau zu einem maßgeblichen Partner in der Industrie, insbesondere der Verkehrstechnik. (28.10.2019/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Schaltbau-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Schaltbau Holding AG (ISIN: DE000A2NBTL2, WKN: A2NBTL, Ticker-Symbol: SLT) charttechnisch unter die Lupe.Anfang Oktober habe die Schaltbau-Aktie eine High-Low-Spanne gesetzt, welche seither Bestand habe. Letztlich halte das Papier also in Schlagdistanz zur runden Kursmarke von 30 EUR inne. Hierfür gebe es gute charttechnische Gründe: So bilde der Abwärtstrend der letzten vier Jahre (akt. bei 29,57 EUR) zusammen mit einem Fibonacci-Cluster aus zwei unterschiedlichen Retracements (30,42/30,61 EUR) sowie der 200-Wochen-Linie (akt. bei 30,62 EUR) ein markantes Widerstandskreuz. Am wichtigsten sei aber zweifelsohne, dass dieses Barrierenbündel bisher den Weg zum Abschluss einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation versperre. Mit anderen Worten: Ein Sprung über die angeführten Hürden würde eine untere Umkehr abschließen. Deshalb definieren würden die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt eine Rückeroberung des o. g. langfristigen Durchschnitts als Buy-Trigger auf der Oberseite definieren. Gelinge der Befreiungsschlag, dann ergebe sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 13 EUR. Der OBV-Indikator begünstige aktuell eine positive Weichenstellung, denn hier sei eine erfolgreiche Bodenbildung bereits vollzogen worden. Im Ausbruchsfall biete sich das Tief von Anfang Oktober (28,60 EUR) als engmaschigeAbsicherung an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 28.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Schaltbau-Aktie:29,60 EUR +0,34% (25.10.2019, 17:36)