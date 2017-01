XETRA-Aktienkurs Schaltbau-Aktie:

34,19 EUR +1,76% (18.01.2017, 15:17)



Tradegate-Aktienkurs Schaltbau-Aktie:

34,114 EUR +1,08% (18.01.2017, 15:02)



ISIN Schaltbau-Aktie:

DE0007170300



WKN Schaltbau-Aktie:

717030



Ticker-Symbol Schaltbau-Aktie:

SLT



Kurzprofil Schaltbau Holding AG:



Die Schaltbau Holding AG (ISIN: DE0007170300, WKN: 717030, Ticker-Symbol: SLT) gehört mit einem Umsatz von rund 430 Millionen Euro und mehr als 2.600 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von Komponenten und Systemen für die Verkehrstechnik und die Investitionsgüterindustrie. Die Unternehmen der Schaltbau-Gruppe liefern komplette Bahnübergänge, Rangier- und Signaltechnik, Tür- und Zustiegssysteme für Busse, Bahnen und Nutzfahrzeuge, Toilettensysteme, Industriebremsen für Containerkräne und Windkraftanlagen, sowie Hoch- und Niederspannungskomponenten für Schienenfahrzeuge und andere Einsatzgebiete.



Innovative und zukunftsorientierte Produkte machen Schaltbau zu einem maßgeblichen Partner in der Industrie, insbesondere der Verkehrstechnik. (18.01.2017/ac/a/nw)







München (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Macquarie Funds Management Hong Kong Limited baut Shortposition in Schaltbau-Aktien leicht ab:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Macquarie Funds Management Hong Kong Limited ziehen sich aus ihrem Short-Engagement in den Aktien der Schaltbau Holding AG (ISIN: DE0007170300, WKN: 717030, Ticker-Symbol: SLT) moderat zurück.Die Leerverkäufer des Hedgefonds Macquarie Funds Management Hong Kong Limited haben am 16.01.2017 ihre Netto-Leerverkaufsposition in den Aktien der Schaltbau Holding AG von 0,51% 0,49% reduziert.Aktuelle Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien der Schaltbau Holding AG:Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien der Schaltbau Holding AG: mindestens 0,49%.Börsenplätze Schaltbau-Aktie: