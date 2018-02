Xetra-Aktienkurs Walmart-Aktie:

74,20 EUR -1,00% (22.02.2018, 15:29)



Tradegate-Aktienkurs Walmart-Aktie:

74,84 EUR +0,55% (22.02.2018, 15:38)



NYSE-Aktienkurs Walmart-Aktie:

USD 92,06 +0,59% (22.02.2018, 15:46)



ISIN Walmart-Aktie:

US9311421039



WKN Walmart-Aktie:

860853



NYSE Ticker-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum.

(22.02.2018/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von Analyst Christopher Horvers von J.P. Morgan Securities:Im Rahmen einer Aktienanalyse bekräftigt Christopher Horvers, Analyst von J.P. Morgan Securities, in Bezug auf die Aktien des US-Einzelhändlers Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) weiterhin seine neutrale Haltung.Die nächste Woche werde im Hinblick auf den Aktienkurs von Walmart Inc. mehr Klarheit schaffen. Es sei die Frage inwiefern es bei Investoren mit Long-Positionen zu Veränderungen komme. Falls die Walmart-Aktie keine Erholung schaffe, könnte es in Richtung 87 USD nach unten gehen. Damit würde die Bewertung mit dem S&P 500 in Einklang stehen.Das e-Commerce-Wachstum habe sich bei Walmart überraschend auf nur noch 23% abgeschwächt. Das Ziel für 2018 belaufe sich dagegen auf 40%. Das Management habe im Verlauf der Telefonkonferenz davon gesprochen, dass in Q1 keine Rückkehr zur 40%-Marke zu erwarten seiIn ihrer Walmart-Aktienanalyse stufen die Analysten von J.P. Morgan Securities den Titel unverändert mit "neutral" ein, senken jedoch das Kursziel von 103,00 auf 98,00 USD.Börsenplätze Walmart-Aktie: