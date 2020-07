Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.568,36 USD -4,54% (21.07.2020, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (22.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.An der Börse sei der Elektroauto-Pionier in diesem Jahr der Überflieger schlechthin. Mit Spannung werde nun der nächste Geschäftsbericht des US-Konzerns erwartet. Am Mittwoch nach US-Börsenschluss (22:00 Uhr MESZ) wolle Tesla seine Ergebnisse für das abgelaufene zweite Quartal vorlegen.Vor allem brennt den Anlegern unter den Nägeln, ob das Unternehmen nach drei Vierteljahren mit schwarzen Zahlen in Folge erneut einen Gewinn abliefere und damit seine bislang längste Strecke der Profitabilität ausbaue. Dass sich Tesla in der Corona-Krise besser als die meiste Konkurrenz schlage, hätten starke Auslieferungszahlen bereits gezeigt.Die Tesla-Aktie habe derweil eine Fahnenstange ausgebildet. Das Risiko eines stärkeren Rückschlags werde mit jedem Tag größer. Neukäufe kämen nur nach einer ausgeprägten Korrektur in Frage. Gewinnmitnahmen sollten aber den Weg der Tesla-Aktie nach oben begleiten, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.07.2020)