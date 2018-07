XETRA-Aktienkurs Schaeffler-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Schaeffler AG:



Die Schaeffler Gruppe (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, Nasdaq OTC-Symbol: SCFLF) ist ein global tätiger Automobil- und Industriezulieferer. Höchste Qualität, herausragende Technologie und ausgeprägte Innovationskraft sind die Basis für den anhaltenden Erfolg der Schaeffler Gruppe. Mit Präzisionskomponenten und Systemen in Motor, Getriebe und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen leistet die Schaeffler Gruppe bereits heute einen entscheidenden Beitrag für die "Mobilität für morgen".



Im Jahr 2016 erwirtschaftete das Technologieunternehmen einen Umsatz von rund 13,3 Mrd. Euro. Mit rund 86.600 Mitarbeitern ist Schaeffler eines der weltweit größten Familienunternehmen und verfügt mit rund 170 Standorten in über 50 Ländern über ein weltweites Netz aus Produktionsstandorten, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen und Vertriebsgesellschaften. (27.07.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Schaeffler: Trendwende möglich! ChartanalyseDas Wertpapier von Schäffler (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, Nasdaq OTC-Symbol: SCFLF) hat alleine in diesem Jahr an die 35 Prozent an Wert verloren, das ganze allerdings innerhalb einer größeren Seitwärtskonsolidierung, die schon etwas länger andauert, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Aktuell liege die Aktie an der unteren Begrenzung auf und versuche einen Boden in diesem Bereich aufzubauen. Möglicherweise folge daraus sogar eine Trendwende!Übergeordnet beherrsche die Seitwärtsbewegung die Schäffler-Aktie bereits seit 2015 und spiele sich in den Grenzen zwischen grob 11,27 und 17,46 Euro ab. Der letzte Hochpunkt sei zu Beginn dieses Jahres bei 16,78 Euro markiert worden, anschließend sei der erwähnte Kursabsturz um über 35 Prozent auf 10,96 Euro gekommen. Wie schon in den Jahren zuvor versuche das Wertpapier in diesem Bereich jetzt einen Boden aufzubauen, der zuletzt immer wieder für Anschlusskäufe gesorgt habe und somit die Trendrichtung kurzfristig geändert worden sei. Eben jene Annahme eigne sich jetzt wieder für einen kurzfristigen Long-Einstieg und könne eine durchaus gute Ertragsmöglichkeit in einer überschaubaren Zeitspanne ermöglichen.Setze sich die Kursstärke der Schäffler-Aktie wie am Donnerstag weiter fort, könnte ein schneller Rücklauf direkt an 12,50 Euro einsetzen. Übergeordnete Ziele würden sich um 13,07 Euro ausmachen lassen, allerdings erst zu einem sehr viel späteren Zeitpunkt. Denn noch immer schwebe das Damokles-Schwert Donald Trump über der deutschen Automobilbranche und dessen Zulieferern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Schaeffler-Vorzugsaktie: