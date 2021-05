XETRA-Aktienkurs Schaeffler-Vorzugsaktie:

Die Schaeffler Gruppe (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, Nasdaq OTC-Symbol: SCFLF) ist ein global tätiger, integrierter Automobil- und Industriezulieferer. Höchste Qualität, herausragende Technologie und ausgeprägte Innovationskraft sind die Basis für den anhaltenden Erfolg der Schaeffler Gruppe. Mit Präzisionskomponenten und Systemen in Motor, Getriebe und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen leistet die Schaeffler Gruppe einen entscheidenden Beitrag für die "Mobilität für morgen". (25.05.2021/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Schaeffler-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Vorzugsaktie der Schaeffler Gruppe (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, Nasdaq OTC-Symbol: SCFLF), erhöht aber das Kursziel von 6,30 auf 6,50 Euro.Trotz anhaltender Corona-Krise habe der fränkische Konzern - ähnlich wie zahlreiche andere Branchenunternehmen auch - gegenüber Q1 2020 deutlich verbesserte Quartalszahlen präsentieren können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Für das laufende Jahr 2021 erwarte Schwope für den weltweiten Automobilmarkt aufgrund der relativ niedrigen Ausgangsbasis infolge der Corona-Krise ein Wachstum zwischen 8% und 15%. 2022, spätestens jedoch 2023 sollte eine Rückkehr des Automobilmarktes auf das Vorkrisenniveau möglich sein. Der Schaeffler-Konzern stehe unter disruptivem Druck und befinde sich in der Restrukturierung.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Schaeffler-Vorzugsaktie bekräftigt und das Kursziel von 6,30 auf 6,50 Euro angehoben. (Analyse vom 25.05.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Schaeffler AG": Keine vorhanden.Börsenplätze Schaeffler-Vorzugsaktie: