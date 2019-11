XETRA-Aktienkurs Schaeffler-Vorzugsaktie:

9,662 EUR +1,45% (08.11.2019, 15:45)



Tradegate-Aktienkurs Schaeffler-Vorzugsaktie:

9,544 EUR +1,14% (08.11.2019, 164:01)



ISIN Schaeffler-Vorzugsaktie:

DE000SHA0159



WKN Schaeffler-Vorzugsaktie:

SHA015



Ticker-Symbol Schaeffler-Vorzugsaktie:

SHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Schaeffler-Vorzugsaktie:

SCFLF



Kurzprofil Schaeffler AG:



Die Schaeffler Gruppe (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, Nasdaq OTC-Symbol: SCFLF) ist ein global tätiger, integrierter Automobil- und Industriezulieferer. Höchste Qualität, herausragende Technologie und ausgeprägte Innovationskraft sind die Basis für den anhaltenden Erfolg der Schaeffler Gruppe. Mit Präzisionskomponenten und Systemen in Motor, Getriebe und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen leistet die Schaeffler Gruppe einen entscheidenden Beitrag für die "Mobilität für morgen". (08.11.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Schaeffler-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Vorzugsaktie der Schaeffler Gruppe (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, Nasdaq OTC-Symbol: SCFLF) von 6,50 auf 9 Euro.Der fränkische Konzern habe mit den Neunmonatszahlen die Markterwartungen übertreffen können, so dass der Aktienkurs in der Folge um mehr als 10% habe zulegen können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Restrukturierungsprogramme schienen zu greifen. Dass das "Schwesterunternehmen" Continental beabsichtige, seinen Aktionären mittels Spin-Off Aktien von Vitesco ins Depot zu buchen, dürfte auch im Interesse des Großaktionärs beider Unternehmen (Familie Schaeffler) sein und könnte zu intensiverer Zusammenarbeit führen.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Schaeffler-Vorzugsaktie und hebt das Kursziel von 6,50 auf 9 Euro an. (Analyse vom 08.11.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Schaeffler AG: Keine vorhanden.Börsenplätze Schaeffler-Vorzugsaktie: