Kurzprofil Schaeffler AG:



Die Schaeffler Gruppe (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, Nasdaq OTC-Symbol: SCFLF) ist ein global tätiger, integrierter Automobil- und Industriezulieferer. Höchste Qualität, herausragende Technologie und ausgeprägte Innovationskraft sind die Basis für den anhaltenden Erfolg der Schaeffler Gruppe. Mit Präzisionskomponenten und Systemen in Motor, Getriebe und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen leistet die Schaeffler Gruppe einen entscheidenden Beitrag für die "Mobilität für morgen". (30.07.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Schaeffler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Autozulieferers Schaeffler AG (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, Nasdaq OTC-Symbol: SCFLF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter de Lupe.Bei Schaeffler laufe es nicht gut. Deswegen habe das Unternehmen seine Prognosen gesenkt. Dabei verweise man noch mal auf China und eine zunehmende Abschwächung des Automobilsektors. Insgesamt ist da nicht viel zu holen und erst mal kein Licht am Ende des Tunnels, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" im Kommentar zu Schaeffler. (Analyse vom 30.07.2019)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Schaeffler-Vorzugsaktie:XETRA-Aktienkurs Schaeffler-Vorzugsaktie:6,852 EUR -0,17% (30.07.2019, 10:59)