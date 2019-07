XETRA-Aktienkurs Schaeffler-Vorzugsaktie:

6,278 EUR -4,06% (01.07.2019, 16:17)



Tradegate-Aktienkurs Schaeffler-Vorzugsaktie:

6,282 EUR -4,41% (01.07.2019, 16:31)



ISIN Schaeffler-Vorzugsaktie:

DE000SHA0159



WKN Schaeffler-Vorzugsaktie:

SHA015



Ticker-Symbol Schaeffler-Vorzugsaktie:

SHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Schaeffler-Vorzugsaktie:

SCFLF



Kurzprofil Schaeffler AG:



Die Schaeffler Gruppe (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, Nasdaq OTC-Symbol: SCFLF) ist ein global tätiger, integrierter Automobil- und Industriezulieferer. Höchste Qualität, herausragende Technologie und ausgeprägte Innovationskraft sind die Basis für den anhaltenden Erfolg der Schaeffler Gruppe. Mit Präzisionskomponenten und Systemen in Motor, Getriebe und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen leistet die Schaeffler Gruppe einen entscheidenden Beitrag für die "Mobilität für morgen". (01.07.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Schaeffler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autozulieferers Schaeffler AG (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, Nasdaq OTC-Symbol: SCFLF) unter die Lupe.Der fränkische Konzern stelle sich in Anbetracht der schwachen Autokonjunktur in China und Europa auf weiterhin schwierige Marktbedingungen ein. Eine Entspannung sei aktuell noch nicht in Sicht. "Das zweite Halbjahr wird voraussichtlich schwächer als bislang erwartet. Darauf müssen wir uns proaktiv einstellen", so Vorstandschef Klaus Rosenfeld am Montag im Gespräch mit der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. Umso wichtiger sei es, dass die nun vom Konzern angestoßenen Maßnahmen funktionieren würden. "Für Markteinbrüche können wir nichts. Aber das, was wir in der Hand haben, können und müssen wir vorantreiben", habe Rosenfeld verdeutlicht. Das habe gereicht, um die Autoaktien auf Talfahrt zu schicken.Schon Analyst Michael Punzet von der DZ BANK habe jüngst darauf hingewiesen, dass die Markterwartungen an die Automobilproduktion im bisherigen Jahresverlauf kontinuierlich gesunken seien. Analystin Cara Luciano von der Berenberg Bank habe sogar von einem "konstanten Trommelfeuer negativer Nachrichten" aus dem Automobilsektor gesprochen.Für die Schaeffler-Aktie gelte weiterhin: Finger weg, so Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.07.2019)Börsenplätze Schaeffler-Vorzugsaktie: