Tradegate-Aktienkurs Scatec-Aktie:

26,48 EUR -0,45% (08.12.2020, 16:43)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Scatec-Aktie:

280,00 NOK +0,36% (08.12.2020, 16:26)



ISIN Scatec-Aktie:

NO0010715139



WKN Scatec-Aktie:

A12C5D



Ticker-Symbol Scatec-Aktie:

66T



Kurzprofil Scatec ASA:



Die norwegische Scatec ASA (ISIN: NO0010715139, WKN: A12C5D, Ticker-Symbol: 66T) ist ein weltweit agierendes Solarunternehmen, das Solarparks entwickelt, baut und betreibt. (08.12.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Scatec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der Scatec ASA (ISIN: NO0010715139, WKN: A12C5D, Ticker-Symbol: 66T) unter die Lupe.Das Papier des norwegische Unternehmens befinde sich in einem klaren Aufwärtstrend. Scatec sei als Betreiber von Solar- und Windparks v.a. in den Schwellenländern aktiv und Solar sollte laut Maydorn 2021 zu den ganz großen Themen an der Börse gehören. Eine große Übernahme im Bereich der Wasserkraft in Asien sollte nun für zusätzliche sorgen. Gerade in den Schwellenländern gebe es im Bereich der Erneuerbaren Energien noch viel Nachholbedarf. Scatec sei eine spannende Story, die ein Investment wert sei, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 08.12.2020)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Scatec-Aktie: