Kurzprofil Sberbank:



Die Sberbank (ISIN: US80585Y3080, WKN: A1JB8N, Ticker-Symbol: SBNC, Nasdaq OTC-Symbol: SBRCY) zählt zu den größten Kreditinstituten in Russland und den GUS-Staaten. Die Sberbank wurde im Jahr 1841 als Verbund von Sparkassen gegründet und entwickelte sich schnell zu einer universal agierenden Businessbank mit diversifizierten Geschäftszweigen. Mit über 18.000 Filialen verfügt die Sberbank über das landesweit größte Filialnetz einer russischen Bank. (10.09.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sberbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Sberbank (ISIN: US80585Y3080, WKN: A1JB8N, Ticker-Symbol: SBNC, Nasdaq OTC-Symbol: SBRCY) unter die Lupe.Sberbank sei die größte Bank Russlands und mehrheitlich in Staatsbesitz. Doch seit Jahren diversifiziere sich das Institut und habe ein digitales Ökosystem rund um Finanzdienstleistungen aufgebaut. Dabei habe das Geldhaus mehrere Wettbewerbsvorteile. Die Chancen stünden daher gut, dass Sberbank sich erfolgreich zum Technologiekonzern wandle.In Europa würden klassische Banken immer mehr Boden an Fintechs verlieren, die einzelne Dienstleistungen günstiger und mobil anböten. In Russland attackiere der Marktführer Sberbank nun deren Geschäftsmodelle direkt und sei seit Längerem in vielen eigentlich branchenfremden Segmenten aktiv. Essenslieferung, Taxi-Service, oder Buchungen im Dienstleistungssektor: Über verschiedene Dienste und Apps habe Sberbank den Einstieg erfolgreich geschafft.Die hohe Profitabilität des Kerngeschäftes erlaube es der Bank, stark in andere Geschäftsfelder zu investieren. Ähnlich wie beispielsweise bei Amazon dürfte es jedoch dauern, bis sich das auszahle. Aber das Management habe frühzeitig erkannt, dass traditionelle Bankmodelle nicht ewig Bestand haben würden. Dabei sei es ein Vorteil, dass der russische E-Commerce-Markt stark fragmentiert sei. Die drei größten Player würden nur etwas mehr als 35 Prozent auf sich vereinen. In China und Indien seien es dagegen fast 80 Prozent, in den USA annährend 40 Prozent.Die Sberbank biete eine spannende Optionalität, was den Bereich Digitalisierung und Ökosysteme angehe. Wen höhere Volatilität und das Länderrisiko nicht abschrecken, der sollte zugreifen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Der Stopp verbleibe bei 10,65 Euro. (Analyse vom 10.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link