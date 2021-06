Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



0,1175 EUR +7,31% (09.06.2021, 14:18)



CA80412L1076



A2DJV8



SMK



SOIL



Saturn Oil+Gas (ISIN: CA80412L1076, WKN: A2DJV8, Ticker-Symbol: SMK, TSX Venture Exchange Ticker-Symbol: SOIL) ist ein börsennotiertes Energieunternehmen mit Sitz in Saskatoon (Kanada), das sich auf den Erwerb und die Entwicklung von unterbewerteten Anlagen mit geringem Risiko konzentriert. Saturn ist bestrebt, ein starkes Portfolio von Cash-Flow-Assets mit strategischen Landpositionen aufzubauen. (09.06.2021/ac/a/a)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Saturn Oil+Gas-Aktienanalyse von der GBC AG:Julien Desrosiers und Felix Haugg, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieunternehmens Saturn Oil+Gas Inc. (ISIN: CA80412L1076, WKN: A2DJV8, Ticker-Symbol: SMK, TSX Venture Exchange Ticker-Symbol: SOIL) zu kaufen.Saturn Oil & Gas Inc. habe bekannt gegeben, dass das Unternehmen die bereits angekündigte transformative Akquisition der Oxbow Assets im Südosten von Saskatchewan von der Crescent Point Energy Corp. erfolgreich abgeschlossen habe. Wie in dem jüngsten Transaction Update von GBC beschrieben, habe Saturn ca. 6.700 boe/d (ca. 95% Leichtöl und Flüssigkeiten) mit über 450 Netto-Landabschnitten erworben.Der Gesamtpreis für die Akquisition habe 93 Mio. USD betragen. Wie bereits in den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 13. Mai 2021, 17. Mai 2021, 28. Mai 2021 und 4. Juni 2021 angekündigt, sei die Akquisition durch die Aufnahme eines vorrangig besicherten Darlehens in Höhe von 87,0 Mio. USD sowie durch eine vermittelte und nicht vermittelte Privatplatzierung finanziert worden, die zusammen einen Bruttoerlös von 32,8 Mio. USD eingebracht hätten. Das vorrangig besicherte Darlehen sei von einem in New York ansässigen Family Office gezeichnet worden."Der Abschluss dieser transformativen Akquisition hat Saturn wirklich zu neuen Höhen geführt und unsere Marke zu einem sehr attraktiven Kaufpreis auf die Landkarte gesetzt", habe John Jeffrey, CEO von Saturn gesagt. "Wir haben unser Portfolio um hochwertige Leichtöl-Assets erweitert, die nun ein robustes langfristiges Inventar an zukünftigen Entwicklungsbohrzielen aufweisen, die bei den aktuellen Rohstoffpreisen sehr wirtschaftlich sind. Das Saturn-Team freut sich über die Möglichkeit, überzeugende Renditen für unsere Aktionäre zu erwirtschaften und gleichzeitig dazu beizutragen, den wachsenden Energiebedarf der Welt auf umweltverträgliche Weise unter den strengen kanadischen Vorschriften zu decken."Neben dem Erwerb der Assets zu einem attraktiven Kaufpreis positioniere sich Saturn durch die Akquisition als einer der führenden Produzenten und Landbesitzer im Südosten von Saskatchewan und biete Investoren zahlreiche Vorteile.Julien Desrosiers und Felix Haugg, Aktienanalysten der GBC AG, stufen die Aktie von Saturn Oil+Gas mit dem Rating "kaufen" ein. Das Kursziel laute 0,46 CAD. (Analyse vom 09.06.2021)