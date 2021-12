Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Saturn Oil & Gas (ISIN: CA80412L8832, WKN: A3C9X6, Ticker-Symbol: SMKA, TSX Venture-Symbol: SOIL, NASDAQ OTC-Symbol: SAEUF) ist ein in Kanada ansässiges Rohstoffunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Erdöl- und Erdgasvorkommen in Kanada befasst. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Exploration seiner Erdöl- und Erdgasvorkommen in Südost- und West Central Saskatchewan. (21.12.2021/ac/a/a)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Saturn Oil & Gas-Aktienanalyse von der GBC AG:Julien Desrosiers und Felix Haugg, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Saturn Oil & Gas Inc. (ISIN: CA80412L8832, WKN: A3C9X6, Ticker-Symbol: SMKA, TSX Venture-Symbol: SOIL, NASDAQ OTC-Symbol: SAEUF) zu kaufen.Das Unternehmen habe im 3. Quartal 2021 6.970 bbl/Tag produziert. Dies entspreche einer Steigerung von 270,0% gegenüber den Ergebnissen vom 2. Quartal und 1297,0% gegenüber dem 3. Quartal 2020.Das EBITDA des Unternehmens habe sich im 3. Quartal auf 17,2 Mio. CAD (Kanadischer Dollar) belaufen. Das Unternehmen habe einen positiven Free Cashflow von 9,5 Mio. CAD im Vergleich zu 0,3 Mio. CAD im 3. Quartal 2020 verzeichnet.Die schlanke Struktur und die konservativen Investitionsausgaben von 4,5 Mio. CAD würden es dem Unternehmen ermöglichen, das 3. Quartal 2021 mit über 14 Mio. CAD an Barmitteln abzuschließen.Die Reife des Oxbow-Vermögenswertes und die niedrige Rückgangsrate von 12% würden Saturn Oil & Gas Flexibilität für zukünftige Investitionen geben. Derzeit gebe es 370 Bohrstellen mit nachgewiesenen Reserven. Darüber hinaus bestehe die Möglichkeit, durch die Reaktivierung von 400 nicht produzierenden Bohrlöchern die Investitionskosten zu senken und die Ölproduktion rasch zu steigern.Das Unternehmen habe eine Aktienkonsolidierung abgeschlossen. Mit 25,1 Mio. ausgegebenen Aktien und der Unterstützung seines Finanzierungspartner könnte das Unternehmen nach weiteren einzigartigen Akquisitionsmöglichkeiten Ausschau halten.Die Ergebnisse des 3. Quartals würden den Märkten zeigen, dass die Integration der Anlagen nun abgeschlossen sei.Das Unternehmen sei bereit für die nächste Entwicklungsstufe. Akquisitionen oder organisches Wachstum. Der Ölpreis werde sicher die nächste Phase von Saturn Oil & Gas bestimmen.Auf Basis ihres DCF-Modells haben Julien Desrosiers und Felix Haugg, Aktienanalysten der GBC AG, ihr Kursziel von 9,20 CAD auf 12,17 CAD je Saturn Oil & Gas-Aktie erhöht und vergeben das Rating "kaufen". (Analyse vom 21.12.2021)