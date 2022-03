Eine technische Gegenbewegung sei andererseits aber nach den massiven Verlusten davor durchaus zu erwarten gewesen. Die Zugewinne der letzten Handelswoche sollten aber nicht über die weiterhin äußerst hohe Volatilität und die damit einhergehende Unsicherheit hinwegtäuschen. Die geopolitische Ausgangslage habe sich nämlich jüngst kaum verändert. Die vorübergehend immer wieder aufgenommenen Gespräche zwischen den Konfliktparteien würden zwar Grund zur Hoffnung bieten, wirkliche Erfolge würden aber weiter auf sich warten lassen. Der Umstand, dass die russische Armee die an der polnischen Grenze gelegene Militärbasis Jarowiw stark unter Beschuss genommen habe, trage ebenfalls nicht zur Beruhigung der Lage bei.



Man müsse daher davon ausgehen, dass auch die neue Handelswoche wieder einer Achterbahnfahrt gleichen werde. Die Geopolitik werde weiterhin dafür sorgen, dass ein Großteil der Kursbewegungen von der Nachrichtenlage rund um die Ukraine getrieben sein werde. Aber auch datenseitig sei Spannung garantiert, stehe mit der FED am Mittwoch doch wieder einmal die Geldpolitik im Fokus.



Zum Auftakt in die neue Handelswoche müssten chinesische Werte deutliche Verluste hinnehmen. Bereits letzte Woche habe die Angst vor einem Delisting chinesischer ADRs an der Wall Street für panikartige Abverkäufe gesorgt. In Europa hingegen würden die vorbörslichen Indikationen auf einen moderat festeren Handelsauftakt hindeuten. In Russland würden die Börsen bis auf Weiteres geschlossen bleiben.



Ähnlich wie an den Aktienmärkten gehe auch das Auf und Ab an den Rohstoffmärkten munter weiter. Zwar lägen die Ölpreise mittlerweile wieder deutlich unter ihren Höchstständen von Mitte letzter Woche, mit einem Preis von USD 112 am Freitag beim Barrel der Sorte Brent könne aber immer noch nicht von günstig gesprochen werden. Heute Morgen sei der Preis sogar unter die Marke von USD 110 gerutscht. Auch der Goldpreis sei als vermeintlicher sicherer Hafen in den letzten Tagen etwas unter Druck gekommen und wieder relativ deutlich unter USD 2.000 gefallen. Der Bitcoin habe sich über das Wochenende kaum verändert gezeigt und bewege sich nach wie vor im Bereich von USD 40.00 (14.03.2022/ac/a/m)







Allen voran der zuletzt stark gebeutelte ATX habe mit rund 5% einiges an Boden gutgemacht, aber auch DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) und EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) hätten die Tiefs vorerst hinter sich lassen können.