Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

325,00 EUR +2,01% (16.07.2020, 09:10)



Xetra-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

311,00 EUR +1,83% (15.07.2020, 17:35)



ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

DE0007165631



WKN Sartorius-Vorzugsaktie:

716563



Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SRT3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SUVPF



Kurzprofil Sartorius AG:



Die Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, Nasdaq OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Anbieter von Labor- und Prozesstechnologie. Mit innovativen Produkten und hochwertigen Dienstleistungen helfen wir Kunden auf der ganzen Welt, komplexe und qualitätskritische Prozesse in der Biopharmaproduktion und im Labor zeit- und kosteneffizient umzusetzen. Die wichtigsten Kunden der Sartorius AG stammen aus der Biotech-, Pharma und Nahrungsmittelindustrie sowie aus öffentlichen Forschungseinrichtungen und Laboren. Sartorius verfügt in Europa, Asien und Amerika über eigene Produktionsstätten sowie über Vertriebsniederlassungen und örtliche Handelsvertretungen in mehr als 110 Ländern. Verwurzelt in Wissenschaft und Forschung und eng verbunden mit Kunden und Partnern.



Sartorius ist als Global Player in dynamischen Märkten weltweit aktiv. Bewahrt hat sich der Konzern viel - seine regionale Verankerung und eine starke, sehr persönliche Unternehmenskultur. Heute arbeiten bei Sartorius weltweit 6.900 Menschen. (16.07.2020/ac/a/t)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von Analyst Volker Sack von der Nord LB:Volker Sack, Analyst der Nord LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Vorzugsaktie des Labor- und Pharmazulieferers Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3).Wenige Wochen nach dem 150. Firmenjubiläum und der Hauptversammlung sowie wenige Tage vor Veröffentlichung der Halbjahreszahlen habe das Göttinger Unternehmen die für 2020 ausgegebene Prognose erhöht. Begründet worden sei dieser Schritt mit der "starken Entwicklung der Sparte Bioprocess Solutions" (BPS) in den ersten sechs Monaten 2020, die u.a. auf die Covid-19-Pandemie zurückzuführen gewesen sei. So würden Produkteaus dem Sartorius-Sortiment für die Produktion von Impfstoffen und anitviralen Medikamenten entsprechend hohen Absatz finden.Nicht ganz überraschend habe Sartorius vorläufige Eckdaten für H1/2020 publiziert, die von einem starken Wachstum geprägt gewesen seien. Die Wachstumsstory von Sartorius sei weiterhin intakt, die durch die Covid-19-Pandemie sogar nochmal beschleunigt worden sei. Das Unternehmen profitiere weiterhin von der starken Nachfrage nach Produkten für die Herstellung von Arzneimittel und Impfstoffen sowie Testkids im Zuge der Covid-19-Pandemie. Investoren seien daher bereit, einen sehr hohen Premiumaufschlag für die Sartorius-Vorzüge zu zahlen.Trotz nach wie vor sehr hoher Multiplikatorbewertung hebt Volker Sack, Analyst der Nord LB, sein Kursziel von EUR 238,00 auf EUR 300,00 an und bestätigt sein "halten"-Rating für die Sartorius-Vorzugsaktie. (Analyse vom 16.07.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Sartorius AG": Keine vorhanden.Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie: