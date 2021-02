Xetra-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

485,80 EUR -0,53% (18.02.2021, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

487,00 EUR -0,25% (18.02.2021, 22:26)



ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

DE0007165631



WKN Sartorius-Vorzugsaktie:

716563



Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SRT3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SUVPF



Kurzprofil Sartorius AG:



Die Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, Nasdaq OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Anbieter von Labor- und Prozesstechnologie. Mit innovativen Produkten und hochwertigen Dienstleistungen helfen wir Kunden auf der ganzen Welt, komplexe und qualitätskritische Prozesse in der Biopharmaproduktion und im Labor zeit- und kosteneffizient umzusetzen. Die wichtigsten Kunden der Sartorius AG stammen aus der Biotech-, Pharma und Nahrungsmittelindustrie sowie aus öffentlichen Forschungseinrichtungen und Laboren. Sartorius verfügt in Europa, Asien und Amerika über eigene Produktionsstätten sowie über Vertriebsniederlassungen und örtliche Handelsvertretungen in mehr als 110 Ländern. Verwurzelt in Wissenschaft und Forschung und eng verbunden mit Kunden und Partnern.



Sartorius ist als Global Player in dynamischen Märkten weltweit aktiv. Bewahrt hat sich der Konzern viel - seine regionale Verankerung und eine starke, sehr persönliche Unternehmenskultur. Heute arbeiten bei Sartorius weltweit 6.900 Menschen. (18.02.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Labor- und Pharmazulieferers Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3) unter die Lupe.Der Wettlauf um einen Impfstoff gegen das Coronavirus habe dem Göttinger Unternehmen einen Boom beschert. Die Nachfrage sei so deutlich gestiegen, dass Sartorius kräftig investieren werde, habe es am Donnerstag geheißen. 400 Mio. Euro sollten dieses Jahr in den Ausbau der Produktionskapazitäten fließen. Auch am zentralen Standort in Göttingen werde gebaut.Sartorius beliefere Impfstoffproduzenten mit Spezialfiltern, Zellkulturmedien und analytischen Instrumenten. Den gestiegenen Bedarf aus der Pharmabranche habe das Unternehmen bisher noch gut meistern können, habe der Vorstandsvorsitzende Joachim Kreuzburg gesagt. "Die Liefersituation ist aber angespannt." Im vergangenen Jahr habe die Corona-Krise dem Labor- und Pharmazulieferer einen Auftragsboom beschert. Wie bereits bekannt, sei der Auftragseingang um fast die Hälfte gestiegen.Die Sartorius-Vorzugsaktie habe zuletzt eine wahre Rally hingelegt. Bis auf gut 500 Euro sei es nach oben gegangen. Nun gönne sich das Papier eine wohlverdiente Verschnaufpause. "Der Aktionär" habe die Sartorius-Vorzugsaktie im Mai 2019 bei 171,70 Euro erneut zum Kauf empfohlen. Anleger sollten die Gewinne weiter laufen lassen, den Stopp jedoch auf 360 Euro nachziehen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie: