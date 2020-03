Xetra-Aktienkurs Sartorius-Stammaktie:

200,00 EUR -1,48% (25.03.2020, 11:36)



Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Stammaktie:

197,50 EUR -4,13% (25.03.2020, 11:53)



ISIN Sartorius-Stammaktie:

DE0007165607



WKN Sartorius-Stammaktie:

716560



Ticker-Symbol Sartorius-Stammaktie:

SRT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Sartorius-Stammaktie:

SARTF



Kurzprofil Sartorius AG:



Der Sartorius Konzern (Vorzugsaktie: ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, Nasdaq OTC-Symbol: SUVPF; Stammaktie: ISIN: DE0007165607, WKN: 716560, Ticker-Symbol: SRT, NASDAQ OTC-Symbol: SARTF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma-und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden. Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 1,83 Milliarden Euro. Ende 2019 waren mehr als 9.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (25.03.2020/ac/a/nw)





Göttingen (www.aktiencheck.de) - Shortseller Amia Capital LLP verringert Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Sartorius AG:Die Leerverkäufer von Amia Capital LLP legen den Rückwärtsgang aus ihren Short-Aktivitäten in den Stammaktien des Labor- und Pharmazulieferers Sartorius AG (ISIN: DE0007165607, WKN: 716560, Ticker-Symbol: SRT, NASDAQ OTC-Symbol: SARTF) ein.Die Finanzprofis von Amia Capital LLP mit Sitz in London haben am 24.03.2020 ihre Netto-Leerverkaufsposition in den Sartorius AG-Aktien von 0,54% auf 0,46% abgebaut.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Sartorius AG-Aktien:Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit auf mindestens 0,46% der Sartorius-Aktien.Börsenplätze Sartorius-Stammaktie: