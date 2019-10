Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

172,10 EUR -0,17% (24.10.2019, 11:34)



Xetra-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

172,40 EUR +0,23% (24.10.2019, 11:24)



ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

DE0007165631



WKN Sartorius-Vorzugsaktie:

716563



Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SRT3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SUVPF



Kurzprofil Sartorius AG:



Die Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, Nasdaq OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Anbieter von Labor- und Prozesstechnologie. Mit innovativen Produkten und hochwertigen Dienstleistungen helfen wir Kunden auf der ganzen Welt, komplexe und qualitätskritische Prozesse in der Biopharmaproduktion und im Labor zeit- und kosteneffizient umzusetzen. Die wichtigsten Kunden der Sartorius AG stammen aus der Biotech-, Pharma und Nahrungsmittelindustrie sowie aus öffentlichen Forschungseinrichtungen und Laboren. Sartorius verfügt in Europa, Asien und Amerika über eigene Produktionsstätten sowie über Vertriebsniederlassungen und örtliche Handelsvertretungen in mehr als 110 Ländern. Verwurzelt in Wissenschaft und Forschung und eng verbunden mit Kunden und Partnern.



Sartorius ist als Global Player in dynamischen Märkten weltweit aktiv. Bewahrt hat sich der Konzern viel - seine regionale Verankerung und eine starke, sehr persönliche Unternehmenskultur. Heute arbeiten bei Sartorius weltweit über 5.000 Menschen. (24.10.2019/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Sartorius: Prognoseanhebung sorgt für neuen Schwung - AktienanalyseDie Sartorius-Aktie (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, Nasdaq OTC-Symbol: SUVPF) hatte Anlegern in den vergangenen Wochen nicht allzu viel zu bieten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Doch allmählich komme wieder Schwung ins Kursgeschehen - und das aus gutem Grund. Die Geschäfte würden weiter unter Volldampf laufen, wie die jüngsten Zahlen zeigen würden. Demnach habe der Laborausrüster seinen Umsatz in den ersten neun Monaten währungsbereinigt um 15,5 Prozent auf 1,36 Mrd. Euro steigern können. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe sich um 22,7 Prozent auf 361,1 Mio. Euro erhöht. Damit habe die entsprechende Marge bei 26,6 Prozent gelegen. Der Vorjahreswert habe bei 25,5 Prozent gelegen. Als bereinigter Gewinn seien 153,2 Mio. Euro hängengeblieben - 21,2 Prozent mehr als im Vorjahr.Der Konzern werde daher für das Gesamtjahr etwas mutiger: "In Anbetracht der positiven Ergebnisse erwarten wir nun in der Bioprozesssparte und damit auch im Gesamtkonzern das Erreichen des oberen Endes der jeweiligen Umsatzprognosen", so Unternehmenschef Joachim Kreuzburg. Bislang plane Sartorius 2019 den Konzernumsatz um etwa 10 bis 14 Prozent im Jahresvergleich zu steigern. Dabei rechne das Unternehmen weiterhin mit einer Marge von 27 Prozent der Gesamterlöse.Wachsen wolle Sartorius auch über einen Zukauf. Der Konzern plane, ausgewählte Geschäfte der US-Firma Danaher Life Science für rund 750 Mio. Dollar in bar zu übernehmen. "Das zur Übernahme stehende Portfolio passt strategisch hervorragend zu Sartorius", so Kreuzburg. Den Angaben zufolge habe das zum Verkauf stehende Portfolio im vergangenen Jahr mit weltweit rund 300 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 140 Mio. Dollar bei prozentual zweistelligen operativen Gewinnmargen erzielt. Die Übernahme solle im ersten Quartal 2020 abgeschlossen sein - allerdings nur unter der Voraussetzung, dass Danaher wie geplant das Biopharma-Geschäft von General Electric übernehmen könne.Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie: