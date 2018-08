Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

138,70 EUR +1,24% (02.08.2018, 16:42)



ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

DE0007165631



WKN Sartorius-Vorzugsaktie:

716563



Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SRT3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SUVPF



Kurzprofil Sartorius AG:



Die Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, Nasdaq OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Anbieter von Labor- und Prozesstechnologie. Mit innovativen Produkten und hochwertigen Dienstleistungen helfen wir Kunden auf der ganzen Welt, komplexe und qualitätskritische Prozesse in der Biopharmaproduktion und im Labor zeit- und kosteneffizient umzusetzen. Die wichtigsten Kunden der Sartorius AG stammen aus der Biotech-, Pharma und Nahrungsmittelindustrie sowie aus öffentlichen Forschungseinrichtungen und Laboren. Sartorius verfügt in Europa, Asien und Amerika über eigene Produktionsstätten sowie über Vertriebsniederlassungen und örtliche Handelsvertretungen in mehr als 110 Ländern. Verwurzelt in Wissenschaft und Forschung und eng verbunden mit Kunden und Partnern.



Sartorius ist als Global Player in dynamischen Märkten weltweit aktiv. Bewahrt hat sich der Konzern viel - seine regionale Verankerung und eine starke, sehr persönliche Unternehmenskultur. Heute arbeiten bei Sartorius weltweit über 5.000 Menschen. (02.08.2018/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Sartorius: Ist die Aktie zu heiß gelaufen? AktienanalyseNach einem ernüchternden Jahresstart blickt der Pharma- und Laborausrüster Sartorius (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, Nasdaq OTC-Symbol: SUVPF) wieder optimistischer nach vorne, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das Unternehmen rechne für 2018 nun mit einem wechselkursbereinigten Umsatzplus von zwölf bis 15 Prozent. Zuvor habe Sartorius eine Steigerung um etwa neun bis zwölf Prozent angepeilt. Vor allem der Bereich Bioprocess Solutions entwickle sich besser als gedacht. In den ersten sechs Monaten habe Sartorius daher die Erlöse wechselkursbereinigt um 11,9 Prozent auf 758,4 Mio. Euro steigern können - die Erwartungen seien damit übertroffen worden.Auch ergebnisseitig hätten Analysten etwas weniger auf dem Zettel gehabt. Das um Sondereffekte bereinigte EBITDA habe sich um knapp zehn Prozent auf rund 190 Mio. Euro erhöht. Als bereinigter Gewinn seien knapp 80 Mio. hängen geblieben, nach rund 70 Mio. Euro im ersten Halbjahr des Vorjahres. Um das Geschäft zu stärken, habe der Konzern zudem weitere Zukäufe angekündigt. Dafür stünden insgesamt zwei Mrd. Euro zur Verfügung, die sich aus Eigen- und Fremdkapital zusammengesetzt hätten, so Konzernchef Joachim Kreuzburg. Die Perspektiven würden also stimmen.Gehe man nach den Analysten, habe die Aktie ihren Zenit dennoch längst überschritten. Vor allem die hohe Bewertung (2018er KGV: 61) gebe den Experten zu denken. Im Schnitt lägen die Kurserwartungen für den Titel bei 110,67 Euro. Und aktuell notieren die Papiere des Laborausrüsters bei 136,73 Euro - es gibt keine einzige Kaufempfehlung, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 30/2018)