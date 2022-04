XETRA-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Sartorius AG:



Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden.



Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,45 Milliarden Euro. Ende 2021 waren fast 14.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (28.04.2022/ac/a/d)



Der Pharma- und Laborausrüster Sartorius (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) ist mit viel Schwung in das neue Jahr gestartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Im ersten Quartal habe das DAX-Unternehmen einen Umsatz von gut einer Mrd. Euro und damit fast 30 Prozent mehr als ein Jahr zuvor erzielt. Das bereinigte EBITDA habe um knapp ein Drittel auf 349 Mio. Euro zugelegt. Unter dem Strich habe ein Gewinn von 206 Mio. Euro gestanden, mehr als doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum. "Die Nachfrage nach unseren Produkten ist in allen Segmenten hoch", habe Vorstandschef Joachim Kreuzburg gesagt. Auch die Investitionen in den Ausbau der Produktionskapazitäten kämen gut voran.Angetan hätten sich Analysten vor allem vom Auftragseingang gezeigt. Mit gut 1,1 Mrd. Euro habe dieser im ersten Quartal höher als der Umsatz gelegen - trotz nachlassender Pandemieeffekte. Auch die Aussagen zur künftigen Geschäftsentwicklung seien gut angekommen. Zwar würden die Folgen des Ukraine-Kriegs, die angespannten Lieferketten und die steigenden Kosten auch an Sartorius nicht spurlos vorbeigehen. Kreuzburg habe sich aber zuversichtlich gezeigt, die Mehr-Ausgaben in Form von Preiserhöhungen an seine Kunden durchreichen zu können - und habe daher die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Demnach solle der Umsatz währungsbereinigt weiterhin um 15 bis 19 Prozent zulegen. Vom Erlös sollten etwa 34 Prozent als bereinigter operativer Gewinn hängen bleiben, nach 34,1 Prozent im ersten Quartal.Laut vielen Analysten sei es daher nur eine Frage der Zeit, bis die Aktie wieder in die Gänge komme. (Ausgabe 16/2022)