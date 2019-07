Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie:



Xetra-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

189,20 EUR +2,49% (19.07.2019, 10:25)



Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

190,30 EUR +3,03% (19.07.2019, 10:39)



ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

DE0007165631



WKN Sartorius-Vorzugsaktie:

716563



Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SRT3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SUVPF



Kurzprofil Sartorius AG:



Die Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, Nasdaq OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Anbieter von Labor- und Prozesstechnologie. Mit innovativen Produkten und hochwertigen Dienstleistungen helfen wir Kunden auf der ganzen Welt, komplexe und qualitätskritische Prozesse in der Biopharmaproduktion und im Labor zeit- und kosteneffizient umzusetzen. Die wichtigsten Kunden der Sartorius AG stammen aus der Biotech-, Pharma und Nahrungsmittelindustrie sowie aus öffentlichen Forschungseinrichtungen und Laboren. Sartorius verfügt in Europa, Asien und Amerika über eigene Produktionsstätten sowie über Vertriebsniederlassungen und örtliche Handelsvertretungen in mehr als 110 Ländern. Verwurzelt in Wissenschaft und Forschung und eng verbunden mit Kunden und Partnern.



Sartorius ist als Global Player in dynamischen Märkten weltweit aktiv. Bewahrt hat sich der Konzern viel - seine regionale Verankerung und eine starke, sehr persönliche Unternehmenskultur. Heute arbeiten bei Sartorius weltweit über 5.000 Menschen. (19.07.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Labor- und Pharmazulieferers Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3) unter die Lupe.Eine unverändert starke Nachfrage nach Technologien zur Herstellung von Biopharmazeutika habe dem Pharma- und Laborzulieferer Sartorius im zweiten Quartal weiteren Schwung verliehen. Sowohl Umsatz als auch Gewinn hätten kräftig zugelegt, wie das MDAX-Unternehmen am Freitag in Göttingen mitgeteilt habe. Bei den Auftragseingängen habe Sartorius ebenfalls deutliche Zuwächse verzeichnet. Die Aktie habe am Freitagmorgen mit einem deutlichen Kurssprung von 3,6 Prozent auf 190,70 Euro reagiert. Damit notiere der Wert so hoch wie noch nie zuvor.Der Vorstand habe die Umsatzziele für den Bereich Bioprocess Solutions und den Gesamtkonzern angehoben. Im Gesamtjahr solle der Konzernumsatz nun um etwa 10 bis 14 Prozent steigen. Bislang sei Sartorius bei den Erlösen von einer Steigerung zwischen 7 und 11 Prozent ausgegangen. Vom Umsatz sollten im Gesamtjahr weiterhin 27 Prozent als bereinigter operativer Gewinn beim Unternehmen hängenbleiben (bereinigte EBITDA-Marge).Im ersten Halbjahr sei der Umsatz der Niedersachsen bereinigt um Wechselkurseffekte um knapp 16 Prozent auf 894,7 Millionen Euro geklettert. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe sich um 25,4 Prozent auf rund 237,6 Millionen Euro erhöht. Als bereinigter Gewinn seien 101,5 Millionen Euro hängen geblieben, nach rund 80 Millionen in den ersten sechs Monaten des Vorjahres.Konzernchef Joachim Kreuzburg habe sich mit dem bisherigen Jahresverlauf sehr zufrieden gezeigt. Er habe jedoch darauf verwiesen, dass die beiden Sparten eine unterschiedliche Wachstumsdynamik hätten. So habe sich das Wachstum im Laborgeschäft aufgrund des schwächeren konjunkturellen Umfelds verlangsamt.Anleger sollten ihre Gewinne laufen lassen, den Stopp zur Absicherung aber sukzessive nachziehen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.07.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link