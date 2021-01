Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie:



Die Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, Nasdaq OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Anbieter von Labor- und Prozesstechnologie. Mit innovativen Produkten und hochwertigen Dienstleistungen helfen wir Kunden auf der ganzen Welt, komplexe und qualitätskritische Prozesse in der Biopharmaproduktion und im Labor zeit- und kosteneffizient umzusetzen. Die wichtigsten Kunden der Sartorius AG stammen aus der Biotech-, Pharma und Nahrungsmittelindustrie sowie aus öffentlichen Forschungseinrichtungen und Laboren. Sartorius verfügt in Europa, Asien und Amerika über eigene Produktionsstätten sowie über Vertriebsniederlassungen und örtliche Handelsvertretungen in mehr als 110 Ländern. Verwurzelt in Wissenschaft und Forschung und eng verbunden mit Kunden und Partnern.



Sartorius ist als Global Player in dynamischen Märkten weltweit aktiv. Bewahrt hat sich der Konzern viel - seine regionale Verankerung und eine starke, sehr persönliche Unternehmenskultur. Heute arbeiten bei Sartorius weltweit 6.900 Menschen. (27.01.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Labor- und Pharmazulieferers Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, Nasdaq OTC-Symbol: SUVPF) unter die Lupe.Sartorius sei 2020 unter anderem wegen Übernahmen und der Corona-Pandemie stark gewachsen und habe deutlich mehr verdient. "In einem sehr intensiven und anspruchsvollen Umfeld haben wir das wachstumsstärkste Jahr der jüngeren Unternehmensgeschichte und gleichzeitig mehrere strategisch wichtige Akquisitionen realisieren können", habe Unternehmenschef Joachim Kreuzburg am Mittwoch in Göttingen laut Mitteilung gesagt.Der Umsatz sei im vergangenen Jahr um fast 28 Prozent auf rund 2,34 Mrd. Euro gestiegen. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei um knapp 40 Prozent auf 692 Mio. Euro geklettert. Damit habe Sartorius noch etwas besser abgeschnitten als zuletzt prognostiziert und als Experten es erwartet hätten. Im laufenden Jahr rechne das MDAX-Schwergewicht, das auch ein DAX-Kandidat sei, mit einem Umsatzplus von bis zu 25 Prozent bei einer steigenden Profitabilität.Der Pharma- und Laborausrüster habe nun die mittelfristige Prognose angehoben. So rechne Sartorius im Jahr 2025 jetzt mit einem Umsatz von rund fünf Milliarden Euro statt wie bislang mit vier Milliarden Euro.Die operative Marge solle dabei auf 32 Prozent klettern, wie Sartorius am Mittwoch in Göttingen mitgeteilt habe. Hier seien bisher 28 Prozent prognostiziert worden. Für einige Marktteilnehmer komme die Erhöhung nicht überraschend - sie hätten bereits Schätzungen in dieser Höhe auf dem Zettel gehabt. Die Durchschnittsprognose der von Bloomberg erfassten Experten habe allerdings zuletzt deutlich unter der jetzt vom Unternehmen in Aussicht gestellten Zahlen gelegen.Anleger sollten die Gewinne bei der Sartorius-Vorzugsaktie weiter laufen lassen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.01.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link