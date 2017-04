Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

80,20 EUR -0,67% (06.04.2017, 10:33)



ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

DE0007165631



WKN Sartorius-Vorzugsaktie:

716563



Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SRT3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SUVPF



Kurzprofil Sartorius AG:



Die Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, Nasdaq OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Anbieter von Labor- und Prozesstechnologie. Mit innovativen Produkten und hochwertigen Dienstleistungen helfen wir Kunden auf der ganzen Welt, komplexe und qualitätskritische Prozesse in der Biopharmaproduktion und im Labor zeit- und kosteneffizient umzusetzen. Die wichtigsten Kunden der Sartorius AG stammen aus der Biotech-, Pharma und Nahrungsmittelindustrie sowie aus öffentlichen Forschungseinrichtungen und Laboren. Sartorius verfügt in Europa, Asien und Amerika über eigene Produktionsstätten sowie über Vertriebsniederlassungen und örtliche Handelsvertretungen in mehr als 110 Ländern. Verwurzelt in Wissenschaft und Forschung und eng verbunden mit Kunden und Partnern.



Sartorius ist als Global Player in dynamischen Märkten weltweit aktiv. Bewahrt hat sich der Konzern viel - seine regionale Verankerung und eine starke, sehr persönliche Unternehmenskultur. Heute arbeiten bei Sartorius weltweit über 5.000 Menschen zusammen. (06.04.2017/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktie: Neuer Zukauf angekündigt - AktienanalyseEigentlich wollte es Sartorius (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, Nasdaq OTC-Symbol: SUVPF) 2017 etwas ruhiger angehen lassen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Nur acht bis zwölf Prozent Wachstum habe der Konzern im Januar als Ziel für das laufende Jahr ausgegeben. Angesichts zweier Übernahmen habe der Laborzulieferer seine Prognose nun aber noch einmal überarbeitet.Wie das Unternehmen am Montag bekannt gegeben habe, sei der Anfang März angekündigte Zukauf des US-Spezialisten Essen BioScience nach Erteilung der kartellrechtlichen Genehmigung erfolgreich abgeschlossen worden. Damit baue Sartorius den Bereich Bioanalytik deutlich aus. Essen BioScience beschäftige derzeit etwa 150 Mitarbeiter und rechne für das laufende Geschäftsjahr mit einem Umsatz von rund 60 Mio. Euro sowie einer deutlich zweistelligen operativen EBITDA-Marge.Sartorius rechne daher nun für 2017 mit einem Umsatzwachstum zwischen zwölf und 16 Prozent. Und auch die Marge, bemessen am Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, solle gegenüber dem Vorjahreswert von 25 Prozent vom Umsatz etwas mehr als den bisher erwarteten halben Prozentpunkt zulegen. Gleichzeitig habe die TecDAX-Firma einen neuen Zukauf für 72,5 Mio. Dollar angekündigt. Diesmal gehe es um den schwedischen Datenanalyse-Spezialist Umetrics, mit dem die Göttinger bereits seit rund fünf Jahren zusammenarbeiten würden. Umetrics, so Sartorius, werde im laufenden Jahr voraussichtlich einen Umsatz von rund 15 Mio. Dollar bei einer ebenfalls deutlich zweistelligen EBITDA-Marge erzielen. Das klingt vielversprechend, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. (Ausgabe 13/2017)Xetra-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:80,31 EUR -0,42% (06.04.2017, 11:11)