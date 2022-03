Börsenplätze Sanofi-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Sanofi-Aktie:

93,42 EUR -0,99% (18.03.2022, 17:35)



Euronext Paris-Aktienkurs Sanofi-Aktie:

93,59 EUR -1,52% (18.03.2022, 17:27)



ISIN Sanofi-Aktie:

FR0000120578



WKN Sanofi-Aktie:

920657



Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNW



Euronext Paris-Symbol Sanofi-Aktie:

SAN



NASDAQ OTC-Symbol Sanofi-Aktie:

SNYNF



Kurzprofil Sanofi S.A.:



Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, Euronext Paris-Symbol: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) ist ein in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf und Zentrales Nervensystem tätiges Pharmaunternehmen. Es entstand im Jahr 2004 aus dem Zusammenschluss von Sanofi-Synthelabo mit Aventis. Durch Tochtergesellschaften, Kooperationen oder Joint Ventures ist der Konzern in Europa, den USA und in Japan stark vertreten. In seiner Forschung konzentriert sich Sanofi vorrangig auf die Bereiche Diabetes/Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Thrombose, Zentrales Nervensystem, Innere Medizin, Onkologie und Prävention durch Impfstoffe. (18.03.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sanofi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker-Symbol: SNW, Euronext Paris-Symbol: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Trotz der momentanen Turbulenzen am Markt nehme ein europäisches Pharma-IPO Formen an. Sanofi habe am Freitag bekannt gegeben, den Börsengang seiner auf pharmazeutische Wirkstoffe spezialisierten Tochter Euroapi zeitnah über die Bühne bringen zu wollen. Davon sollten insbesondere die Aktionäre der Franzosen profitieren.Mit rund 58 Prozent der Euroapi-Aktien solle das Gros der Papiere an bestehende Sanofi-Aktionäre ausgegeben werden. Der Beschluss des Verwaltungsrats bedürfe aber noch der Zustimmung der Anleger auf der am 3. Mai stattfindenden Hauptversammlung.Noch vor der Hauptversammlung wolle Sanofi den Wertpapierprospekt für den geplanten Börsengang an der Euronext Paris vorlegen. Der französische Pharma-Gigant wolle nach dem Listing noch etwa 30 Prozent an dem Spin-off halten. Darüber hinaus habe der staatliche Technologie-Investmentfonds French Tech Souveraineté angekündigt, für 350 Millionen Euro Aktien von Euroapi zu kaufen.Das Unternehmen entwickle, produziere, vermarkte und vertreibe sogenannte niedermolekulare Wirkstoffe und Zwischenprodukte, die in der Herstellung von Human- und Tierarzneimittel verwendet würden. Euroapi sei vergangenes Jahr von Sanofi gegründet und im Dezember ausgegliedert worden.Sobald der Wertpapierprospekt vorliege, werde "Der Aktionär" eine Bewertung zu Euroapi abgeben. Anleger, die der Empfehlung für Sanofi im Februar 2018 gefolgt seien, lägen - inklusive Dividende - mehr als 60 Prozent vorn. Gewinne laufen lassen, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link