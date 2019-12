Xetra-Aktienkurs Sanofi-Aktie:

Kurzprofil Sanofi S.A.:



Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) ist ein in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf und Zentrales Nervensystem tätiges Pharmaunternehmen. Es entstand im Jahr 2004 aus dem Zusammenschluss von Sanofi-Synthelabo mit Aventis. Durch Tochtergesellschaften, Kooperationen oder Joint Ventures ist der Konzern in Europa, den USA und in Japan stark vertreten. In seiner Forschung konzentriert sich Sanofi vorrangig auf die Bereiche Diabetes/Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Thrombose, Zentrales Nervensystem, Innere Medizin, Onkologie und Prävention durch Impfstoffe. (11.12.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Sanofi-Aktienanalyse von Analyst Tobiast Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des französischen Pharmakonzerns Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) von 86,00 Euro auf 91,00 Euro.Der Konzern habe im Rahmen des Kapitalmarkttags (10.12.) strategische Maßnahmen sowie Mittelfristziele bekannt gegeben. Demnach werde der Bereich Consumer Healthcare verselbstständigt. Die Forschung in den Bereichen Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen werde nicht fortgesetzt (Einsparungen bis 2022e: 2 Mrd. Euro). Das Dermatologie-Medikament Dupixent (Umsatz 2018: 788 Mio. Euro) solle durch weitere Indikationen einen Spitzenumsatz von mehr als 10 Mrd. Euro p.a. erreichen. Der weitere Fokus liege auf Impfstoffen (Umsatz CAGR 2018 bis 2025e: mittlerer bis hoher einstelliger Prozentbereich).Zudem habe Sanofi die Übernahme des US-Biopharmaunternehmens Synthorx für 2,5 Mrd. USD angekündigt. Sanofi ziele auf die Immunonkologie-Pipeline von Synthorx (THOR 707 zur Behandlung solider Tumore) ab. Ebenfalls prüfe Sanofi gemäß Bloomberg-Informationen den Verkauf der Beteiligung am Entwicklungspartner Regeneron (Marktwert der Beteiligung: 8,5 Mrd. USD). Das angekündigte Maßnahmenpaket solle laut den Unternehmensangaben zu einer deutlichen Verbesserung der Finanzkennzahlen führen (u.a. bereinigte EBIT-Marge 2022e: 30% (2018: 25,8%); 2025e: >32%; freier Cashflow 2022e: +50% ggü. 2018 (4,1 Mrd. Euro)).Die Sanofi-Aktie habe mit einem Kurssprung reagiert (10.12: +6%). Den angekündigten Konzernumbau erachte Gottschalt für positiv, da Sanofi die eigenen Stärken ausbaue, und sich aus Geschäftsfeldern zurückziehe, in denen erheblicher Rückstand bestehe. Der Analyst habe seine EPS-Prognosen für 2019 (berichtet: 3,40 (alt: 3,31) Euro; bereinigt: 5,95 (alt: 5,86) Euro) und 2020 (berichtet: 4,76 (alt: 4,73) Euro; bereinigt: 6,32 (alt: 6,29) Euro) moderat angehoben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Sanofi-Aktie: