Der französische Pharmakonzern Sanofi (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) hat am Wochenende auf einem medizinischen Kongress lange erwartete Daten aus der so genannten Odyssey-Studie für ein wichtiges Herzmedikament bekannt gegeben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die deutschen Energieversorger E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) und RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) hätten eine Grundsatzeinigung erzielt, wonach RWE seinen 76,8%-Anteil an der innogy SE (ISIN: DE000A2AADD2, WKN: A2AADD, Ticker Symbol: IGY) an E.ON verkaufen solle. Bindende Verträge seien noch nicht abgeschlossen. Der Verkauf solle im Rahmen eines weitreichenden Tauschs von Geschäftsaktivitäten und Beteiligungen erfolgen. Gemäß der Einigung würde RWE eine 16,67%-Beteiligung an E.ON erhalten und EUR 1,5 Mrd. in bar bezahlen. E.ON würde Aktien im Rahmen einer 20%-Sachkapitalerhöhung aus bestehendem genehmigten Kapital ausgeben und den verbleibenden innogy-Aktionären inklusive Dividenden für 2017 und 2018 ein Angebot von EUR 40 je Anteilschein machen (6,5% über Freitag-Schlusskurs).Nippon Life Insurance werde beim Börsegang der Deutsche Bank Asset Management-Tochter DWS eine strategische Beteiligung von 5% erwerben.