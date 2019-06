Euronext Paris-Aktienkurs Sanofi-Aktie:

Kurzprofil Sanofi S.A.:



Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) ist ein in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf und Zentrales Nervensystem tätiges Pharmaunternehmen. Es entstand im Jahr 2004 aus dem Zusammenschluss von Sanofi-Synthelabo mit Aventis. Durch Tochtergesellschaften, Kooperationen oder Joint Ventures ist der Konzern in Europa, den USA und in Japan stark vertreten. In seiner Forschung konzentriert sich Sanofi vorrangig auf die Bereiche Diabetes/Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Thrombose, Zentrales Nervensystem, Innere Medizin, Onkologie und Prävention durch Impfstoffe. (14.06.2019/ac/a/a)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Sanofi-Aktienanalyse von Analyst Tobiast Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Analyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des französischen Pharmakonzerns Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF).Der branchenerfahrene Manager, Paul Hudson, werde ab Anfang September 2019 CEO bei Sanofi, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Hudson habe seine Karriere im Marketing von GlaxoSmithKline begonnen und sei im Anschluss zum britischen Konkurrenten AstraZeneca gewechselt. Seit drei Jahren habe der Manager den Posten des CEO bei der Pharmasparte (Augenheilkunde, Immunologie, Hepatologie, Dermatologie, Neurologie, Atemerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen) von Novartis inne gehabt. Die Geschäftsentwicklung des Sanofi-Konzerns sei in den letzten Jahren von einer geringen Umsatzdynamik und rückläufigen Gewinnen (auf bereinigter Basis) geprägt gewesen. Nach seiner erfolgreichen Zeit bei Novartis werde Hudson beim französischen Pharmakonzern für Impulse sorgen können. Allerdings werde es Zeit beanspruchen, bis Hudson Sanofi auf (Wachstum-)Kurs zurückbringen könne. Die Aktie von Sanofi habe auf den angekündigten Wechsel an der Konzernspitze mit einem deutlichen Kursaufschlag reagiert. Gottschalt halte (vorerst) an seinen Prognosen fest.Unter Berücksichtigung der Gemengelage sowie des gegenwärtigen Kursniveaus bekräftigt Tobias Gottschalt, Analyst von Independent Research, in einer aktuellen Aktienanalyse seien Halteempfehlung für die Sanofi-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 85 Euro. (Analyse vom 14.06.2019)