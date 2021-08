Euronext Paris-Aktienkurs Sanofi-Aktie:

88,18 EUR -0,31% (30.08.2021, 17:35)



ISIN Sanofi-Aktie:

FR0000120578



WKN Sanofi-Aktie:

920657



Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNW



Euronext - Paris Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SAN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNYNF



Kurzprofil Sanofi S.A.:



Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) ist ein in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf und Zentrales Nervensystem tätiges Pharmaunternehmen. Es entstand im Jahr 2004 aus dem Zusammenschluss von Sanofi-Synthelabo mit Aventis. Durch Tochtergesellschaften, Kooperationen oder Joint Ventures ist der Konzern in Europa, den USA und in Japan stark vertreten. In seiner Forschung konzentriert sich Sanofi vorrangig auf die Bereiche Diabetes/Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Thrombose, Zentrales Nervensystem, Innere Medizin, Onkologie und Prävention durch Impfstoffe. (30.08.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Sanofi-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Aktienanalyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des französischen Pharmakonzerns Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker-Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF).Der französische Pharmakonzern Sanofi habe die Erwartungen im zweiten Quartal 2021 auf operativer Ebene deutlich übertreffen können. Sanofi erscheine den Analysten im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor immer noch fundamental unterbewertet zu sein. Der Bewertungsabschlag, zu der Sanofi in der Vergangenheit wegen schlechter F&E-Ergebnisse, durchwachsener Management-Qualität und mangelnder Kostenkontrolle in Verbindung mit unterdurchschnittlichem Gewinnwachstum gehandelt worden sei, sollte sich nach Einschätzung der Anaylsten unter dem neuen Management mit dem Fokus auf erhöhter Kostendisziplin wieder reduzieren können.Die operativen Verbesserungen im Berichtsquartal, die Anpassung des Geschäftsmodells auf die schwierigen Marktbedingungen inkl. einer prononcierten Kostendisziplin, die anhaltende Stärke von Dupixent und eine verbesserte Forschungs-Pipeline bleiben für uns die Hauptargumente für unsere bestätigte Kaufempfehlung für die Sanofi-Aktie, so Leopold Salcher, Aktienanalyst der Raiffeisen Bank International AG, in einer aktuellen Aktienanalyse. Die Aktie spiegele bei KGV, EV/SALES und EV/EBIT (jeweils auf Basis 2022e) einen Bewertungsabschlag im Mittel von rd. 25% gegenüber der Peer Group wider. Die Analysten würden den fairen Wert für die Sanofi-Aktie auf 12 Monatssicht bei EUR 105 (zuvor EUR 102) sehen. (Analyse vom 30.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze Sanofi-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Sanofi-Aktie:87,95 EUR -0,35% (30.08.2021, 15:32)